【武漢肺炎】關寶慧批評醫護罷工行為：這個時勢須要正能量

2月4日，醫管局員工陣線罷工行動升級，大批員工響應到醫管局總部大樓集會，並遞交請願信。（歐嘉樂攝）

香港受武漢肺炎陰影籠罩下，醫管局員工陣線（HAEA）於2月4日發動第2階段罷工，預料有9000名醫護人員參與行動。不過唔少人對罷工一事持反對意見，曾華倩發聲後，關寶慧亦於IG發聲並同網友激辯：「這個時勢須要的是正能量而不是分化。」

關寶慧連日來出post暗批醫護罷工行動。（IG：@emilykwanpowai）

關寶慧喺IG貼出一個瑪嘉烈醫院工作，唔支持醫護界罷工嘅李姑娘訪問，關寶慧留言話：「多謝你及你的家人！香港幸好還有像你這樣好的醫護，真正用天使心做好自己份工！這個時勢須要的是正能量而不是分化；須要的是盡一己能力去幫助社會向好而非要脅。感謝你李姑娘﹗#香港女兒 #正能量 #撥亂返正」字裡行間表達自己唔支持罷工行為。

關寶慧轉載反對罷工嘅前線醫護訪問表明個人立場。（IG：@emilykwanpowai）

睇返關寶慧連日來嘅留言，其實已經不停暗地裡發功，好似佢貼出愛貓相片寫住：「死自私精，話抖就抖，唔知啲咩糧養你呢種衰貓出嚟，我真係羞與為伍，不負責任，不知所謂，食屎﹗」留言一出惹來唔少網友批評，話佢自以為高尚，關寶慧除咗不停刪除留言外，亦再回應話：「我沒有以為自己高尚，我講的全是我看新聞分析，我也不想爭抝(拗)，我愛香港。我相信我年紀比你大很多，我見過的人與事相信你未有經歷。重申，我只想香港好，只想發表一下自己一直冇講嘅嘢，如果這次發文引起你的不滿，那麼我唯有不再發。作為香港人，我只希望大家在這關頭團結，真的遺憾事與願遺！」