【武漢肺炎】《東張西望》實測劣質口罩　大陸貨扮日製質地紙咁薄

「武漢肺炎」令大家人心惶惶，疫情更開始在社區爆發。市民為求自保紛紛搶購口罩，更不惜捱更抵夜排隊又或是以高價購買。而在「一罩難求」的情況下，有內地黑心商人製造劣質口罩圖利，TVB節目《東張西望》就為大家實測劣質口罩。

市民不惜捱更抵夜排隊又或是以高價購買口罩。（《東張西望》截圖）

從片段所見，黑心口罩工場環境、衛生情況惡劣，職員在處理口罩時不單只沒有帶上手套，更說一次性的口罩是不需要消毒。職員指這些口罩是用舊材料做的，如果用全新料就會太貴。口罩的包裝盒可以任意改動生產日期，甚至隨意貼上「醫用級」標籤。

逐格睇口罩黑心工場：

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黑心口罩隨時影響健康，要避免得不償失，可以從以下方法分辨：

1. 留意口罩包裝盒上的產品資料

市面上有偽冒日本出產的口罩，雖然包裝上都是日文字，但都要細心留意口罩的來源地、生產日期等，如遇產地不明的口罩就不要購買。亦可留意標籤，口罩是否有足夠三層，外層防水、擋飛沫，中間過濾病毒，內層吸收水氣。

留意口罩包裝盒上的產品資料。（《東張西望》截圖）

2. 口罩的厚薄

黑心口罩薄如紙，極透光。雖然超薄口罩的確有三層，但卻完全沒有功效。首先測試外層的防水功能，以噴壺模擬飛沫噴出。一噴水，黑心口罩無法阻擋水珠，穿過三層，直接由底層滲出，完全沒有防水以及阻隔液體滲透能力。而正常厚薄的口罩，表層有效將水阻擋，甚至將水珠彈開，達到防水效果。

逐格睇實測劣質口罩：

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3. 參考BFE、PFE、VFE數值

BFE（Bacterial Filtration Efficiency）代表細菌過濾率，外科口罩對BFE的最低要求為95%，如口罩標明BFE≥95%便代表它能有效過濾細菌，並能阻擋花粉、飛沬和空氣污染的微粒。

PFE（Particle Filtration Efficiency）代表粒子過濾率，數值越高表示過濾平均約0.1微米病毒的效能愈好，PFE達95%便有效防範流感、沙士等病毒。

VFE（Virus Filtration Efficiency）代表病毒過濾率，針對粒徑0.1至5微米的粒子，有效過濾飛沫傳播的病毒，數值愈高阻擋能力愈高。