林欣彤搵助陣爸爸拍MV　一埋位即時淚崩

上年尾成功舉辦首個個人演唱會，大獲好評的Mag林欣彤，在今年情人節推出2020首支窩心單曲《親愛的巨人》。歌曲由唱作人洪嘉豪作曲，陳詠謙填詞。歌曲講述身邊一直依靠著的的「巨人」，平日堅強膽壯，但終於遇到人生中的難關。於是要跟「巨人」說，不用害怕，更不用自己一個扛上身上，有什麼也可一起撐。Mag慶幸身邊一直不乏關心和支持自己的人，也是因為他們才可以走過一個又一個的難關。所以今次特別跟大家道謝，也希望對方知道，如果他們有事，Mag也必然會跟大家一起撐過去，讓對方依賴。

《親愛的巨人》邀請了五位素人，為自己心目中「親愛的巨人」，送上一場驚喜。當中包括孖生姊妹、銀婚夫婦、情同父子的運動員及教練、新手爸媽。開拍前，一向眼淺的Mag滿有信心表示當天不會哭，怎知拍攝一開始，現場濃烈的感人氣氛令她忍不住流淚。除了素人們，Mag更特別邀請了她心中最重要的「巨人」- 爸爸參與MV拍攝。Mag非常感激爸爸一直的支持，從小到大受到他的影響而愛上音樂，更因為爸爸買回家的一部卡拉OK機開展了自己的音樂路。而平常有業餘演出的Mag爸亦很感謝女兒讓他有機會在去年年底的演唱會台上高歌一曲，當日的回憶至今仍然非常難忘。Mag更寫了一封信給爸爸，道出平日難以啟齒的心底話，最後更哭著互相感謝，溫柔的Mag爸更幫女兒拭去臉上的淚水，令拍攝現場的工作人員都感動落淚。