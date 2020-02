「索爆姊妹團」有徐淑敏、何傲兒、何傲芝、陳自瑤、黃芳雯。(IG/ @jessie_sum)

35歲的沈卓盈(Jess)於去年2月嫁內衣商人Calvin,並在泰國布吉舉行婚禮。事隔一年,Jess今日(15/2)在IG上載了與「最靚姊妹團」的靚相,重溫上年今日的美好時光:「Year 2019 is an important year of my life ~I am still very grateful to my beloved bridesmaids whom had given me these lovely memories on last year today 2.15, Love you all.(2019年是我人生中重要的一年,我非常感謝親愛的伴娘團,在去年今日給了我美好的回憶2.15,愛你們。)「索爆姊妹團」成員都是跟Jess識於微時,包括徐淑敏、何傲兒、何傲芝、陳自瑤、黃芳雯等。

點撃睇更多沈卓盈、同「索爆姊妹團」的靚相: