吳若希爆Kellyjackie單身8年　公開好姊妹3大擇偶條件

吳若希（Jinny）今日（19/2）現身商台除了宣傳TVB劇集《大醬園》片尾曲《似水流年》外，更邀請了好姊妹陳曉琪（Kellyjackie）一同合唱從未公開演唱過的《捨得分手》。Jinny今次翻唱梅艷芳經典歌曲大感壓力，幸得監製提醒才能唱出自己感覺：「冇得比，唱返自己感情出嚟，每個人經歷唔同。挑戰自己難啲，唱開嘅歌都比較激昂。」

Jinny同好姊妹Kellyjackie一同現身電台。（陳順禎攝）

原來Jinny另有任務，就是要為好姊妹Kellyjackie尋找另一半。Jinny大爆Kellyjackie單身8年，更公開她的擇偶條件：「有位女士30頭左右，身材有少少肉地，唔算好矮，覓尋如意郎君。要求唔係好高，身壯力健，鍾意小朋友，最緊要孝順父母、鍾意屋企。如果有符合以下標準嘅男士，希望盡快聯絡我或Kellyjackie。有樣我幫佢加嘅，希望閣下係有一份正職，唔需要好辛苦，大家一齊生活要求上面唔係好高。」

Jinny要為Kellyjackie尋找另一半。（陳順禎攝）

Kellyjackie直認Jinny曾介紹男仔給她認識，可惜未能開花結果：「佢係好稱職嘅朋友，一諗起就要做，係一個好好嘅主持同媒人，但成功率就自己參詳下。」Jinny笑言身邊人要求比較高：「我介紹過一個畀佢，後尾佢睇唔上眼，跟住就有啲唔好嘅嘢出咗嚟。好彩佢嗰時冇揀，係我睇漏眼。」

點撃睇更多Jinny、Kellyjackie靚相：