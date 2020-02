港姐出身的無綫(TVB)藝員魏韵芝(Joyce)除了擔任節目《港生活.港享受》及《流行都市》主持外,之前亦曾經為旅遊節目《3日2夜》亮相,以水着造型大曬誘人Body,使觀眾目不暇給。今日(20/2),魏韵芝再度發功,在社交網站公開純白泳衣Look,更寫道:「Thermal bathing in this Neo-Baroque Palace whilst watching the sunset, what more can I ask for?(喺呢個新巴洛克風格宮殿浸住溫泉睇日落,真係夫復何求!)」原來她在匈牙利首都布達佩斯的「最強打卡聖地」塞切尼溫泉浴場歎世界。不過,大家不要以為魏韵芝又去遊埠,其實她和各位一樣最近因「武漢肺炎」避免外出,幾乎每天都在家,而上述的溫泉照以及最近的多張靚相亦只舊相新Post。

點擊下圖觀看魏韵芝性感靚相(含大量水着):