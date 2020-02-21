【早霸王】男聽眾有咳唔睇醫生被分手　女友態度堅定cut森美線

男聽眾因為唔即時去睇醫生，而遭女友提分手。(影片截圖)

男聽眾Money因為激嬲女朋友搞到分手，今早打去《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」打算求和。Money表示：「之前都累積咗啲問題，但爆發點係情人節我有幾聲咳，佢叫我睇醫生，因為收工太夜所以無睇，佢知道後鬧我，覺得我硬頸成日唔聽佢講，係要佢發脾氣先肯去做，所以話分手。」要知道呢期幾聲咳都可大可小，女朋友叫睇醫生都好正常，但森美就認為有內情，並表示：「重點不在於幾聲咳，而係佢真係唔愛你。人好簡單，有萬七種原因可以分手，但其實都係因為唔愛你。」」

但森美認為呢個並非真正死因。(影片截圖)

男聽眾Money同女友拍拖已經就快三年，他指女友過快比較急，並舉例指出自己工作關係好難早收工，但女朋友不時都希望「一個電話就可以馬上一齊食飯」，另外，男聽眾亦表示自己有亂買嘢習慣，女朋友已多次叫佢好好執屋，但男聽眾一直未有好好實行。森美認為唔即時睇醫生或者陪女朋友食飯，唔算係死罪，又同男聽眾分析死因「兩個人分手，係因為你哋無好好去耕種自己嘅愛情，當愛情掩蓋唔到理智時，人就會清醒，缺點愈來愈大。」

聽得出女友好堅定，仲話唔需要多講，然後收線……(影片截圖)

電話接通女朋友Sharon時，聽得出佢都有少少錯愕，當聽到森美表示有人想道歉時，Sharon就好堅決咁話:「其實唔使啦，同佢講得好清楚。」問到可否比多一次機會時，Sharon再一次表示：「真係唔需要啦，唔該晒。」之後仲收埋線……被cut線嘅森美笑言：「佢應該係cut過佢（男聽眾），所以先會兜口兜面咁cut我。」

