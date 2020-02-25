敖嘉年效力無綫22年離巢 　清櫃桶尋回《城市追擊》背心：好忐忑

敖嘉年表示人生有一半時間在TVB，所以離開的心情十分忐忑。「望返轉頭有好多辛苦、開心或唔開心嘅時間都喺呢間公司，所以係會好忐忑，不過緣起一定會緣滅。」(微博圖片)

43歲嘅敖嘉年於1998年加入無綫，2016年由親生仔改簽部頭約，以方便發展內地市場。上月，他在微博宣布正式告別效力21年嘅無綫，並坦言緣起緣滅，總會有分離的一天。今日凌晨，敖嘉年在微博貼出一張屬於他的儲物櫃相片，除了感謝之外亦表示有緣再見。

呢個儲物櫃外同內，都珍妮著唔少敖嘉年嘅回憶。

敖嘉年接受《香港01》訪問時，對於離開合作多年嘅無綫似乎仍然感到十分不捨。他透露在儲物櫃中找出《城市追擊》的外景背心，由於這是他加入公司後的首個主持工作，所以十分珍貴。「因為想做好出面嘅工作先，所以同公司講要離開，有緣再合作，好感恩佢嘅比我嘅栽培。心情係幾起伏，因為要走出呢個大家庭，好唔捨得啲同事。我由清水灣年代已經加入，前日經過清水灣時都諗起好多回憶，有一齊長大嘅幕後或幕前，有啲而家已經升左做監製，或有已經係好出名嘅演員，大家都會唔捨得，但亦都覺得出去睇下係好嘅。」

敖嘉年近日忙於舞台劇《天涯歌女》的排練。（微博圖片）

敖嘉年又謂雖然緣起一定會緣滅，但好有信心將來一定會再與無綫合作。「人生好難得有咁嘅機會喺大公司認識咁多人，同有咁多經歷，將來一定會返去 ，雖然唔知幾時，一切隨緣。」他又指當初完約時，公司仍有找他參與一部今年開拍嘅劇集，但無奈與舞台劇、電影撞期，於是他索性嘗試出外闖闖。「總有機會返去拍嘅，因為呢個係我娘家，除非我唔做又或者死咗啫，哈哈。」