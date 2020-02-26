【武漢肺炎】Rainbow謂武漢已很難買到肉：有些家庭甚至沒有肉吃

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，𡃁模胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella），至今依然被困在武漢，她連日來亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。她之前更說過在武漢被限制外出，不能隨便出村買餸，名額有限。呢日她於IG出post發文表示她所在的村中已很難可以找人代購到肉了，有些家庭甚至已經沒有肉吃。

Rainbow被困武漢不知歸期。(ig@annabella.woo)

Rainbow留言表示：「武漢封城後第33日，今天天氣和暖 可以不用穿羽絨褸，一天未解封，一天也要留在這裏。我帶來的只有冬天的衣物，幸好我比較怕凍，這邊春天應該還可以穿衛衣長褲。我住的村代購都是只能買簡單的蔬菜，薯仔、蘿蔔、大白菜？！很難買到肉 。。。又不能自己出去買，都是居民想辦法買吃的，

聽說鄰村的村民偷偷出去買餸，被抓了去拘留14天。。。。 幸好在農村鄰居有養雞才拿到十隻雞，還有一箱土雞蛋。而且村民會去河抓魚/有魚塘養魚，至少現在我每餐都有肉，四餸一湯，已經算很好了有些家庭甚至沒有肉吃！」

Rainbow表示她所在的村中已很難可以找人代購到肉了，有些家庭甚至沒有肉吃。(ig@annabella.woo)