《鏗鏘集》揭獨居長者洗口罩重用　李婆婆：口罩係錢嚟

2月26日，財政司司長陳茂波在新公布的《財政預算案2020》表示，將為18歲或以上市民派錢1萬元，8月開始申請，亦有多項惠民政策。然而在「武漢肺炎」肆虐之下，全港巿民正面對的抗疫困境，「派糖」未能解決燃眉之急，口罩問題仍然未能解決。最新一集《鏗鏘集》就派員親身了解一班沒有工作收入的獨居長者，揭示了他們抗疫的困境。

一個月淨返千幾蚊使用，點買呀？十幾蚊一個口罩。 譚伯《鏗鏘集》

譚伯負擔不起口罩的費用，惟有將口罩重用再重用。（影片截圖）

仍然會重用口罩

清洗過、消毒過、蒸過再重用的口罩，雖然表面上與全新沒太大分別，但防菌能力盡失，對防菌抗毒已失去效用，譚伯：「交租、電費、電話費、水費、成兩千蚊一個月㗎喇，淨返千幾蚊使用，點買呀？十幾蚊一個口罩，一日換一個都唔掂啦吓話？」譚伯與大部份長者一樣，不懂得上網訂購口罩，想去排隊又有心無力，但他清楚明白現在出街必需有一罩傍身，決定將用了三日的口罩清潔重用，他先用清水洗滌，再加點洗廚具用的洗潔精：「跟住摔吓佢啦，（採訪人員：用洗潔精洗真係得㗎咩？）應該得啩？你好多嘢都要用洗潔精洗㗎啦，洗碗、洗衫。」然後譚伯再將洗過的口罩再用清水蒸：「嗱而家蒸咗，消毒過啦！嗱都冇嘢吖，幾好呀。」繼而將口罩夾於窗邊䁁乾，表示該口罩又可以用三數天。

一般外科口罩屬於即用即棄物品，最理想為每4小時就要更換一個。然而，社會上仍然有不少類似譚伯的獨居長者，因為經濟問題而買不到足夠的口罩，被迫重用。（港台電視官方網）

睇睇譚伯嘅洗口罩過程：

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自製布口罩

譚伯的一位好朋友李婆婆也是獨居長者，和譚伯正面對著同一樣的口罩短缺問題，「武漢肺炎」肆虐期間，盡量留在家中：「（口罩）都會留返用㗎喇，唔捨得掉呀，好珍貴，口罩就係錢嚟㗎喇！每一次都排唔到，次次排隊都執輸。一來我哋又唔識上網，唔知幾時有得派，知道幾時有得派都好遲，去到都冇喇。」所以李婆婆決定偕譚伯一起自製布口罩。在採訪團隊陪同下，二人用價值二十五元買下一匹布料，預計可以製作出十多個「布口罩」。二人買完布料開心回家，布料經過剪裁和縫紉後，外形與一般外科口罩無異，而且有花紋，更加美觀，李婆婆：「叫做好似整得幾好咁囉！同埋又慳錢！」

睇睇兩位嘅口罩製作過程：

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成功製作口罩，李婆婆滿心歡喜。（影片截圖）

「咁但係防唔防到菌呢？」採訪者一個問題，瞬間令屋內一片沉默，二人一臉茫然。李婆婆隨即拿口罩去沖水，測試口罩的防水能力，嘗試回答採訪者的問題：「都會漏，不過佢就唔會好犀利。剪個保鮮紙個形，然後放入個口罩度，得唔得吖？咁佢咪可以防菌囉，你每用完一次咪掉咗塊保鮮紙囉！」

戴住加上保鮮紙的布製口罩，李婆婆：「而家梗係唞到氣啦，過多陣我就唔知喇！」（影片截圖）

巿面上嘅口罩真係一啲都唔平：