【新冠肺炎】白雲滯留韓國半個月後終返港　強調沒有賣口罩呃人

新冠肺炎 (俗稱武漢肺炎) 疫情持續肆虐，且蔓延全球，其中南韓的疫情嚴重，香港政府日前已對韓國發出紅色外遊警示，早於2月中抵達當地工作的白雲，因工作被取消而去了學滑雪及做fashion口罩生意，曾自言沒有錢改機票而要滯留在當地的她，昨日下午終於返港，她打孖戴上口罩現身機場，並表示會在家中進行自我隔離。

白雲滯留韓國半個月。(ig@snowybai)

白雲透露在韓國除了入境時要申報健康狀況之外，每日也要透過Apps填健康資料。她這次返港的航班安排改了3次，所乘坐的班機坐滿乘客，乘客都戴上高防護口罩，她在機上戴了KF99口罩且換了3個，又有消毒座位，因為睡着了她就沒有吃飛機餐。在韓國期間她並沒有去高危的大邱及慶尚北道，當地的口罩貨源都算充足，只是加了價少許。

白雲早前攝於南韓。(ig@snowybai)

她表示有於當地傾口罩代理，不過不是KF94，而是Fashion口罩，可以洗和加濾芯。對於有網民指她賣不合規格的口罩呃人，她謂已解釋了自己賣的不是KF94，而且她未收錢也未出貨，並沒有呃人。

白雲強調自己沒有賣口罩呃人。(ig@snowybai

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