【香港舞台劇獎】與葉德嫻爭悲劇正劇最佳女配角　蝦頭：我當贏咗

本地劇場界盛事、由香港戲劇協會和香港電台聯合主辦的「第29屆香港舞台劇獎」，今日（4/3）在網上公布入圍名單。今屆共有17個劇團、24個製作，爭奪21個獎項，其中由「香港話劇團」製作的《假鳳虛鸞》獲得7項提名，冠絕一眾劇團，近年愈來愈多歌影視藝人轉戰劇場界，這個現象亦在候選名單反映出來，葉德嫻、葉童、王菀之、游學修皆入圍角逐獎項，可謂星光熠熠。

「香港舞台劇獎」一向都會在4月舉行頒獎禮，惟因為新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）持續肆虐的關係，今屆（第29屆）將會順延至6月底舉行。（資料圖片）

一如往年，焦點都落在八個演技獎項之上。入行後在幕前相當活躍的游學修，憑「香港藝術節」劇目《陪著你走》入圍喜、鬧劇組別的最佳男主角，他將會與《会社人間》的王耀祖、《假鳳虛鸞》的林澤群和高翰文一同爭奪劇帝殊榮。而入圍悲、正劇組別最佳男主角的，分別有《尋常心》的梁祖堯、《5月35日》的邱頌偉，以及《驕傲》的王維。

男配角方面，喜、鬧劇組入圍的，分別有《福爾摩斯四圍騰之華生暴走大狗查》的盧智燊，以及《假鳳虛鸞》的劉守正和鄭君熾。悲、正劇組別的男配角，曾經憑《黃金花》勇奪金像獎最佳新演員的凌文龍，憑《親親麗南》成功入圍，這是他轉戰電影圈後，首度入圍舞台劇獎項，而《尋常心》的黃清俊與湯駿業則一同躋身候選名單之列。

葉德嫻憑《親親麗南》入圍「第29屆香港舞台劇獎」最佳女配角（悲劇／正劇）。（《親親麗南》劇照）

去年初公演的《短暫的婚姻》，兩大女角禤思敏和「蝦頭」楊詩敏，分別入圍悲、正劇組別的最佳女主角和最佳女配角，禤思敏的競爭對手分別是《四川好人》的邵美君和《5月35日》的郭翠怡，而「蝦頭」則會與《親親麗南》的「Deanie姐」葉德嫻，和《如夢之夢》的黃呈欣爭奪女配角。現時身在法國巴黎參加演技班的「蝦頭」，對於自己能夠入圍，她既驚訝又興奮：「有悲/正劇嘅提名，人生第一次啊～～有葉德嫻喎，我個級數唔同晒，我當贏咗喇！」

跟「Deanie姐」一樣，曾經奪得「金像影后」殊榮的葉童，以《死人的手機》入圍，角逐喜、鬧劇組最佳女配角，將與憑《夜鶯》和《波音情人》雙雙入圍的王曉怡爭獎。王菀之憑她與吳鎮宇合演的音樂劇《First Date》入圍，將與《米線女戰士》的胡麗英以及《夜鶯》的溫卓妍，一同角逐喜、鬧劇組的最佳女主角。

由於新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）疫情持續，「第29屆香港舞台劇獎」將會延期至6月27日舉行頒獎禮。

向來走搞笑路線的「蝦頭」楊詩敏，今次終於憑《短暫的婚姻》入圍「香港舞台劇獎」最佳女配角（悲劇／正劇），身在巴黎的她，笑言這是事業上一個里程碑：「可以同葉德嫻一齊入圍，我當贏咗！」（資料圖片）

游學修憑「香港藝術節」劇目《陪著你走》成功入圍角逐「香港舞台劇獎」喜、鬧劇組別的最佳男配角。（資料圖片）

去年圓夢，與吳鎮宇合演音樂劇《First Date》的王菀之，成功入圍「香港舞台劇獎」喜、鬧劇組別的最佳女主角。（資料圖片）

「第29屆香港舞台劇獎」部份候選名單：



最佳製作

＊《5月35日》六四舞台

＊《如夢之夢》香港話劇團

＊《假鳳虛鸞》香港話劇團

最佳導演

＊Alex Taylor《尋常心》風車草劇團

＊李鎮洲《5月35日》六四舞台

＊馮蔚衡《如夢之夢》香港話劇團

最佳導演（喜劇／鬧劇）

＊黃龍斌《我自在江湖》香港演藝學院戲劇學院

＊鄧偉傑《陪著你走》香港藝術節

＊鄧樹榮《死人的手機》鄧樹榮戲劇工作室

最佳劇本

＊梁祖堯、阮韻珊《米線女戰士》風車草劇團

＊莊梅岩《5月35日》六四舞台

＊莊梅岩《短暫的婚姻》Dharmaworkshop Limited



最佳男主角（悲劇／正劇）

＊王維《驕傲》香港話劇團

＊邱頌偉《5月35日》六四舞台

＊梁祖堯《尋常心》風車草劇團

最佳男主角（喜劇／鬧劇）

＊王耀祖《会社人間》香港音樂劇藝術學院

＊林澤群《假鳳虛鸞》香港話劇團

＊高翰文《假鳳虛鸞》香港話劇團

＊游學修《陪著你走》香港藝術節

最佳男配角（悲劇／正劇）

＊凌文龍《親親麗南》PROJECT ROUNDABOUT

＊黃清俊《尋常心》風車草劇團

＊湯駿業《尋常心》風車草劇團



最佳男配角（喜劇／鬧劇）

＊劉守正《假鳳虛鸞》香港話劇團

＊鄭君熾《假鳳虛鸞》香港話劇團

＊盧智燊《福爾摩斯四圍騰之華生暴走大查狗》中英劇團



最佳女主角（悲劇／正劇）

＊邵美君《四川好人》香港話劇團、演戲家族

＊郭翠怡《5月35日》六四舞台

＊禤思敏《短暫的婚姻》Dharmaworkshop Limited



最佳女主角（喜劇／鬧劇）

＊王菀之《First Date》Ivana Music Limited

＊胡麗英《米線女戰士》風車草劇團

＊溫卓妍《夜鶯》唯獨舞台



最佳女配角（悲劇／正劇）

＊黃呈欣《如夢之夢》香港話劇團

＊葉德嫻《親親麗南》PROJECT ROUNDABOUT

＊楊詩敏《短暫的婚姻》Dharmaworkshop Limited



最佳女配角（喜劇／鬧劇）

＊王曉怡《波音情人》（重演）A2創作社

＊王曉怡《夜鶯》唯獨舞台

＊葉童《死人的手機》鄧樹榮戲劇工作室