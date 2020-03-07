Super Girls Aka分享八大瘀事：試過唔小心帶咗個熨斗出街

每個人都有大懵嘅時候，有時自己事後諗返都唔明點解會做蠢事，引以為鑑唔好再犯。但Super Girls隊長趙慧珊（Aka）就比較精彩，在IG分享自己的大頭蝦事蹟一籮籮，竟然可以曾經袋咗屋企熨斗出街﹗連佢妹妹都不禁笑言：「你大頭蝦到咁，可以生存到現在，真係好彩。」

估唔到Aka嘅大頭蝦事蹟咁精彩﹗（IG：@aka_chio）

本身Aka寫咗5件事，除咗小兒科嘅「同SG出國公幹完畢，唔記得攞個行李篋」，搵幾日搵唔到嘅眼影竟然喺戴緊嘅帽上面，Aka更試過「唔小心帶咗個熨斗出街」，令網友嘖嘖稱奇﹗

AKA試過喺帽入面搵返眼影。（IG：@aka_chio）

IG一出Aka身邊朋友紛紛跳出嚟分享佢更多嘅「事蹟」，隊友Cheronna馬上留言提醒佢仲有大量搞笑事：「搭小巴叫落車時，唔小心叫咗「燒鵝瀨多蔥」有落、不斷撥朋友手上的烏蠅，點知原來是她手上的痣、喺tiger（友人）車倒瀉可樂、漏咗leggings、背囊、（漏）遮喺dance studio、上台表演前發現冇帶好緊要嘅嘢要撲去買﹗Aka，我可以同你數到1000！！」

到底「燒鵝瀨多蔥」有落係邊一個站呢？（IG：@aka_chio）

AKA 留言全文：

是次Trip

妹妹突然對我說；「姐，你好好彩」

我：「why?」

妹：「你大頭蝦到咁，可以生存到現在，真係好彩」

Ok 我分享一下記憶中一點冒失事～

1-一盒小型眼影，唔見咗三日，點知第四日一除帽就飛咗出嚟

2-第一次見工， 分別first in 同sec in 都在老闆面前仆親，好彩到最後都有請我

3- 小時候 ，同媽咪一齊搭地鐵手握扶手柱子，個人比較無聊，就諗住錫落媽媽隻手度，點知錫錯一個男仔隻手 .

4- 同SG出國公幹完畢 唔記得攞個行李篋

5- 唔小心帶左（咗）個熨斗出街

6- 搭小巴 叫落車時 唔小心叫咗「燒鵝瀨多蔥」有落（credit Cheronna 記得話返俾我聽）

7-不斷撥朋友手上的烏蠅 點知原來是她手上的痣 （credit Cheronna 提番again lol)

8-着穿窿爛牛仔褲嘅時候 隻腳穿咗落個窿度 吊住個褲腳出街 （由老闆 Miranda 記起提供）