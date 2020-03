陳芷尤(Apple)趁住今日(12/3)31歲生日,在社交網站中貼出多張美人魚造型的水着靚相慶生,更寫道:「Another year older but nothing is gonna change me for who I’m! Happy birthday to myself and whoever that has the same birthday as me.(雖然又大一歲,但我依然係我!祝自己同埋其他今日生日嘅人生日快樂。)」引來陳婉衡、阮兒、溫家偉和金剛等「星級網友」送上祝福。其實陳芷尤最近都在Instagram瘋狂曬出越南富國島之行的靚相,獲得不少粉絲讚好。

點擊下圖觀看上述圖片,以及其他陳芷尤旅行靚相: