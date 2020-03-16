【食腦喪B．探班】江嘉敏劇本寫滿筆記　原來係何廣沛4年前傳授

2019年12月無綫電視（TVB）就宣佈開始以喪屍為主題的劇集，由何廣沛做主角飾演靚仔喪屍，再加上江嘉敏、陳曉華和郭子豪演員，睇陣容都知是主打年輕一輩的市場。近日《食腦喪B》就已經如火如荼地拍攝中，為滿足《香港01》讀者們對這套喪屍喜劇的好奇心，我們就率先到拍攝現場探班，江嘉敏為了場戲還需要瞓在後巷垃圾堆中，真是有血有汗！

劇中江嘉敏有墜樓戲，不過就用假人代替。（葉志明攝）

這一組戲就主要講述變成喪屍後的江嘉敏由高空墜下，之後就碰上了令她變成喪屍的「罪魁禍首」何廣沛。當然，劇情之中就少不必會有一些鬥嘴以及戀愛的元素，後來江嘉敏又被何廣沛的真誠打動，最終又和好如初。

何廣沛和江嘉敏主演《食腦喪B》。（葉志明攝）

講返個拍攝現場，當天大約三至4小時拍攝時間，由演員、導演到道具、燈光和化妝等，前前後後都有20多人，而只為了呈現短短一組戲大概15分鐘的劇情。拍攝中途，江嘉敏以及何廣沛還抽空接受了《香港01》訪問，訪問正式開始時，何廣沛就說：「有請我哋而家最新嘅90後四大花旦。」

何廣沛和江嘉敏的替身假人，江嘉敏還透露說，它被劇組取名「江嘉欣」，不過有工作人員透露它是一個「男性用」假人。難怪看上去欠了一些女性特徵。（葉志明攝）

談及當日的「場口」，江嘉敏就表示在劇中有打戲，所幸自己曾學過跆拳道，終於派上用場。「武指叫我踢Side Kick，好彩我學過就相對地易啲。」記者留意到，江嘉敏在空閒時就會拎起本寫滿小抄的劇本起勢咁睇，相當認真，但原來她這個習慣正是從何廣沛身上學習的。

寫滿了筆記的劇本。（葉志明攝）

江嘉敏就表示，4年前拍《親親我好媽》時就有一位「前輩」問她：「點解你本劇本咁乾淨嘅？妳有冇做功課㗎？」她說當時的「做功課」就只是寫幾隻字在劇本上，後來才得到這位「前輩」指點，要在劇本上貼使利貼、對白就要用不同顏色熒光筆做標記，封面還要寫上每場的重點，才算是做好功課。

開拍前後，何廣沛同江嘉倏都會一齊對劇本。（林迅景攝）

何廣沛就說：「我都冇諗過，佢會將我4年前講過嘅說話咁銘記於心。呢位『後生』演員，都真係好畀心機，我都好感到安慰，不過今時今日我呢位『前輩』都已經進化咗。」江嘉敏補充說：「佢唔使帶劇本！」原來何廣沛已經記好晒對白。

點擊睇拍攝花絮：