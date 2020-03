倪晨曦跟風抖音學跳樓梯鬼步舞失手仆直　網民：跌都跌得靚過人

近年在大陸盛極一時兼風靡各年齡層,甚至連外國人都好沈迷瘋玩的社交平台抖音 (tiktok),上面有不少跳鬼步舞 (Shuffle dance) 的片,雖然呢種舞已經是9年前開始流行,但現在又再度在抖音上面翻Hit。而本地IG女神倪晨曦 (Elva) 亦都有玩抖音,她近日更因此玩到出事了。

Elva都有玩抖音。(ig@misselvani)

Elva深受網民的喜愛,她亦經常在FB和IG出post跟大家分享她的生活點滴,今次她就post了一段學抖音在樓梯上跳鬼步舞的短片,片中的她原本好有型地在跳着舞,成功由下跳上去,誰知當她往下跳的時候,她就由樓梯仆倒整個人跌在地上,真係睇見都覺得痛。

倪晨曦學抖音於樓梯上跳鬼步舞。(ig@misselvani)

她自己就留言表示:「When you watch too much tiktok and you think they all really easy. Warning: don't wear socks when you shuffle on a wood stairs...」(當你睇得太多抖音,並以為他們都很容易。忠告:當你在木樓梯上跳鬼步舞時,不要穿襪子。」紛絲同網民都紛紛留言問她:「係咪好痛呀?」又叫她以後要小心。亦有網民錯重點:「Elva條腿好靚,跌都跌得靚過人。」

Elva對腳出名靚。(ig@misselvani)

