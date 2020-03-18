【後生仔傾吓偈 】推「青年過渡豪宅」助上車　搞手：爭個有心人

話自己唔係好有錢嘅星斗市民莊紫祥，現身《#後生仔傾吓偈 》解說「千萬求一路」。（影片截圖）

去年喺報紙、電視以千萬「懸賞」，徵集香港出路嘅「千萬求一路」創辦人東華三院總理莊紫祥，現身《#後生仔傾吓偈 》同一班後生仔解釋下拯救香港年輕人嘅大計，以及30萬個「青年過渡豪宅」到底幾時落成。節目一開首，莊紫祥提到自己年輕時因受過長輩照顧，所以就算而家自己唔算好有錢，但都希望「為香港呢班寶貝年輕人做啲嘢」。



聽到莊紫祥話預期與建30萬個「青年過渡豪宅」時，馮盈盈心中應該都出現十萬個黑人問號。（影片截圖）

嘅總決賽上月已舉行，10強中有3個方案以「青年」為主題，例如「青年為本，創出新將來」，亦有主打「科技」，例如「舊智慧，新設計，創時勢」。之不過，到底嬴出嘅方案係未會有資金去實行呢？莊紫祥就話：「方案可行性要再探討，如果得到各界支持我哋就會做。佢仲話自己只不過係星斗市民，最終能否執行都係要睇政府……節目中，有後生仔質疑莊紫祥藉「千萬求一路」宣傳自我，多過想幫年輕人，佢就好謙虛咁話：「如果我可以選擇，我想比較低調生活。」



有後生仔問到係未想借群眾壓力比政府壓力，繼面令土地價值上升，莊紫祥話既然自己都可以諗到呢個方案，相信政府可以諗出一個更好的，又話呢個只不過係方案又非策略。（影片截圖）

莊紫祥又話其實除咗「千萬求一路」外，仲有PLAN B--「青年過渡豪宅」。概念係讓年輕人用成本價「買」樓，月供三、四千元，最長可居住10年，退場時「賣」與下一手業主，莊紫祥仲話目標係起30萬個。成件事好似好理想咁，但首先係要有有心人願意借出土地，再要有有心人去興建，由於借出土地之後，令到原來嘅農地可以改變其用途，所以莊紫祥認為會有唔少有心人求佢使用其土地。有後生仔聽到之後，問到「青年過渡豪宅」最難實行嘅地方是什麼，莊紫祥話：「爭個有心人囉。」唔係話大把人求佢咩？莊紫祥話：「其實係有無人去做囉，我係星斗市民，唔係我可以決定。」亦有後生仔提出申請公屋雖然時間長，但似乎更實際，莊紫祥就話：「我自己覺得公屋居住環境係差啲，係比真係有需要嘅人去住，如果你係香港年輕人要有幹勁，去擔起香港未來呢個責任，比佢哋嘅屋要比好啲。」

完美「青年過渡豪宅」論逐格睇