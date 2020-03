木村拓哉大女木村心美出道登《VOGUE》封面　靚樣似足工藤靜香

日劇天王木村拓哉與老婆工藤靜香的細女,現年17歲的木村光希(Koki)自從於2018年以模特兒身份加入娛樂圈之後,即成話題人物,甫出道已成為當地藝能界的焦點,更是各大國際時尚品牌的新寵兒,就連日本各個電視台亦爭相想邀請光希演出,星途一片光明,絕對是最強的星二代。而木村的大女,現年18歲的木村心美(Cocomi),亦於今日正式宣布以音樂人的身份出道,當地媒體亦有大篇幅報道這個消息。

木村光希係最強星二代。(ig@koki)

甫出道即成《Vogue Japan》Cover Girl

心美一出道即登上《Vogue Japan》5月刊封面,首次公開同大家見面,靚樣終於曝光。由於光希長相十足十爸爸木村的翻版,所以外界一直盛傳心美的樣子長得比較像媽媽工藤靜香,結果證實此話不假。該封面由攝影大師伊藤彰紀操刀拍攝,出來的效果令人驚艷。心美更出任Dior的日本品牌大使,在時尚界受寵程度絕不下於妹妹光希。而光希亦於她的IG post了姐姐的這輯封面來賀對方,大讚姐姐是最美麗的人,又post了她與姐姐的合照,並留言表示:「The best sister, best friend and my other half. love you sis.」(最好的姐姐、最好的朋友以及另一個我,愛妳,姐姐。)足見兩人姊妹情深。

心美一出道即登上「Vogue Japan」五月刊封面。(ig@koki)

老竇木村微博出Po撐:飛吧!

身為爸爸的木村也在他的微博post了女兒們的合照,並以英文寫下:「go FLY!! my ANGELS!!」(飛吧!我的天使們!)。木村和老婆一直用心栽培女兒,心美能說得一口流利英文,且精通法文,小時候已學音樂的她,3歲起學習提琴,11歲開始學吹長笛,更曾多次於音樂公開賽中奪獎。心美今年3月剛畢業於桐朋女子高校,四月開始就會入讀同系的音樂大學。她今後仍然會繼續學習吹笛,並努力在音樂界發展。除了音樂外,心美亦對攝影充滿興趣,不時為妹妹充當攝影師影靚相。

光希post了她和姐姐心美的合照。(ig@koki)

點擊下圖逐格睇心美同光希嘅靚相: