美國總統特朗普（Donald Trump）周一（16/3）發布最新抗疫揩施，惟在Twitter發文提及病毒名字時，直接使用到「Chinese Virus」（中國病毒）字眼來形容「新冠肺炎」，隨即引起爭議。近年積極在美國發展演藝事業的陳法拉，於周二（17/3）在個人IG發表限時動態，鬧爆特朗普種族歧視。（instagram.com/falachenfala）

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球爆發，美國疫情亦日趨嚴重，確診個案不斷上升，美國總統特朗普（Donald Trump）周一（16/3）發布最新抗疫揩施，惟在Twitter發文提及病毒名字時，直接使用到「Chinese Virus」（中國病毒）字眼來形容「新冠肺炎」，隨即引起爭議。近年積極在美國發展演藝事業的陳法拉，於周二（17/3）在個人IG發表限時動態，鬧爆特朗普種族歧視。

陳法拉在IG限時動態中難掩怒火：「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional racist.（當我們已經有那麼多事情要處理和治療的時候，為何他還有精力編造這種鬼話？這是有意識的種族歧視！）此話一出，立即引來網民批評，紛紛轉到她的fb專頁留負評，就連專欄作家王迪詩也忍不住發炮，直指用病毒發源處的地名來命名病毒，是國際慣例，跟種族歧視無關：「你忘記香港人不要緊，但你為『中國肺炎歧視中國』而抱不平，美國護照豈不是沾污了你的愛國心？你應該放棄美國籍，以實際行動來證明你的愛國。」

【新冠肺炎】留美陳法拉爆粗鬧特朗普 稱「中國病毒」言論是鬼話

陳法拉日前在IG限時動態鬧爆美國總統特朗普。（instagram.com/falachenfala）

陳法拉這篇IG，截至今日（19/3）下午6時已有近2000人按讚，但她刪除留言功能，網友無法回應。（instagram.com/falachenfala）

事隔兩天，陳法拉於香港時間今天（19/3）下午再在IG發帖，跟王迪詩一樣「長篇大論」，但並非出自其本人，而是一本書的截圖。記者按照書中內容搜尋，發現這本書其實是由Jan Chozen Bays所寫的《How to Train a Wild Elephant: And Other Adventures in Mindfulness》，書中圍繞減壓、改善生活質素等主題，其中一段內容是說，每個人都有自己的想法和意見，不能說自己的想法就必然是對的：「當有一班人，24個人當中，有23個人跟其餘一個人的意見相反，為何我們會認為這個人的想法必然是錯誤的。」（When you consider that in a group of twenty-four people there are twenty-three different opinions besides our own. Why would we think ours is the only one that is correct?）

縱觀截圖中的文章，語調平和，陳法拉似乎是想借此內容回應近日對其言論的批評，不過將留言功能關閉，截至下午6時，已有超過2,000人按讚。陳法拉亦在IG帖文中表示，感謝Logan在冥想的過程中，跟我分享這篇文章。到底Logan是誰？翻查陳法拉555個追縱對象中，有一位是現年30歲的美國女演員Logan Browning，她是Netflix劇集《Dear White People》的主要角色之一，不時在個人IG發帖和限時動態中，分享一些書本節錄，多數圍繞心靈滿足、快樂和愛等內容。

陳法拉因為IG鬧爆美國總統特朗普「歧視」，連日受到網民批評，今天（19/3）下午在IG發帖，似是借書中內容回應網友負評。（instagram.com/falachenfala）

者按照書中內容搜尋，發現這本書其實是由Jan Chozen Bays所寫的《How to Train a Wild Elephant: And Other Adventures in Mindfulness》，書中圍繞減壓、改善生活質素等主題。（網上圖片）

美國女演員Logan Browning，不時在個人IG發帖和限時動態中，分享一些書本節錄，多數圍繞心靈滿足、快樂和愛等內容。（instagram.com/loganlaurice）

現年30歲的美國女演員Logan Browning，她是Netflix劇集《Dear White People》的主要角色之一。（instagram.com/loganlaurice）