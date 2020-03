美國總統特朗普(Donald Trump)周一(16/3)發布最新抗疫揩施,惟在Twitter發文提及病毒名字時,直接使用到「Chinese Virus」(中國病毒)字眼來形容「新冠肺炎」,隨即引起爭議。近年積極在美國發展演藝事業的陳法拉,於周二(17/3)在個人IG發表限時動態,鬧爆特朗普種族歧視。(instagram.com/falachenfala)

新冠肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)在全球爆發,美國疫情亦日趨嚴重,確診個案不斷上升,美國總統特朗普(Donald Trump)周一(16/3)發布最新抗疫揩施,惟在Twitter發文提及病毒名字時,直接使用到「Chinese Virus」(中國病毒)字眼來形容「新冠肺炎」,隨即引起爭議。近年積極在美國發展演藝事業的陳法拉,於周二(17/3)在個人IG發表限時動態,鬧爆特朗普種族歧視。

陳法拉在IG限時動態中難掩怒火:「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional racist.(當我們已經有那麼多事情要處理和治療的時候,為何他還有精力編造這種鬼話?這是有意識的種族歧視!)此話一出,立即引來網民批評,紛紛轉到她的fb專頁留負評,就連專欄作家王迪詩也忍不住發炮,直指用病毒發源處的地名來命名病毒,是國際慣例,跟種族歧視無關:「你忘記香港人不要緊,但你為『中國肺炎歧視中國』而抱不平,美國護照豈不是沾污了你的愛國心?你應該放棄美國籍,以實際行動來證明你的愛國。」

陳法拉日前在IG限時動態鬧爆美國總統特朗普。(instagram.com/falachenfala)

陳法拉這篇IG,截至今日(19/3)下午6時已有近2000人按讚,但她刪除留言功能,網友無法回應。(instagram.com/falachenfala)

事隔兩天,陳法拉於香港時間今天(19/3)下午再在IG發帖,跟王迪詩一樣「長篇大論」,但並非出自其本人,而是一本書的截圖。記者按照書中內容搜尋,發現這本書其實是由Jan Chozen Bays所寫的《How to Train a Wild Elephant: And Other Adventures in Mindfulness》,書中圍繞減壓、改善生活質素等主題,其中一段內容是說,每個人都有自己的想法和意見,不能說自己的想法就必然是對的:「當有一班人,24個人當中,有23個人跟其餘一個人的意見相反,為何我們會認為這個人的想法必然是錯誤的。」(When you consider that in a group of twenty-four people there are twenty-three different opinions besides our own. Why would we think ours is the only one that is correct?)

縱觀截圖中的文章,語調平和,陳法拉似乎是想借此內容回應近日對其言論的批評,不過將留言功能關閉,截至下午6時,已有超過2,000人按讚。陳法拉亦在IG帖文中表示,感謝Logan在冥想的過程中,跟我分享這篇文章。到底Logan是誰?翻查陳法拉555個追縱對象中,有一位是現年30歲的美國女演員Logan Browning,她是Netflix劇集《Dear White People》的主要角色之一,不時在個人IG發帖和限時動態中,分享一些書本節錄,多數圍繞心靈滿足、快樂和愛等內容。

陳法拉因為IG鬧爆美國總統特朗普「歧視」,連日受到網民批評,今天(19/3)下午在IG發帖,似是借書中內容回應網友負評。(instagram.com/falachenfala)

者按照書中內容搜尋,發現這本書其實是由Jan Chozen Bays所寫的《How to Train a Wild Elephant: And Other Adventures in Mindfulness》,書中圍繞減壓、改善生活質素等主題。(網上圖片)

美國女演員Logan Browning,不時在個人IG發帖和限時動態中,分享一些書本節錄,多數圍繞心靈滿足、快樂和愛等內容。(instagram.com/loganlaurice)

現年30歲的美國女演員Logan Browning,她是Netflix劇集《Dear White People》的主要角色之一。(instagram.com/loganlaurice)