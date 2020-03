Rosemary雖然已為人母,但身形fit爆。(IG/ @rosemary_vdb)

37歲混血名模Rosemary雖然已為人母,但身為瑜伽教練的她身形當然fit爆。昨日(19/3),Rosemary在IG上載了一張穿上藍色三點式泳衣的靚相,大曬健康膚色和標準身形,她寫着:「Faith isn’t blind,it’s visionary!If you wanna know the future,go stare into a cloud.(信念是可看到的!想知道未來就凝視雲層。)」網民大讚Rosemary keep得好:「你是最美麗的女人!」

Rosemary經常上載做瑜伽時的靚相,點撃睇更多: