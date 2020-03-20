【早霸王】女友欠信心想分手　森美叫男聽眾用行動證明：唔鎖電話

女友因缺乏安全感，所以多次同男聽眾提出分手。（影片截圖）

怕羞男聽眾Alvin致電《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，由於Alvin一開始講嘢怕怕羞羞，令森美、小儀以為佢係準備表白，但原來Alvin係想同女友派定心丸。「因為女朋友有啲唔開心，唔信我真係鍾意佢，所以我想同佢講我係認真。」至於女友點解會咁不安，全因佢認為Alvin嘅前度與自己唔係同一類型，因而判定Alvin唔會認真，呢個神邏輯真係不得了。



男聽眾話已經用行動去證明，但都需要啲時間。（影片截圖）

Alvin之後又透露女友同上一任分手，全因對方第三者，或者係見過鬼怕黑，所以再呢套理論放埋喺Alvin身上，聽落都幾唔公平。森美即時愛情專家上身，先係問Alvin：「前度有脫髮問，唔代表你都有脫髮問題？」森美認為愛並唔係用把口去講，而係去行動去證明，並指出「好愛一個女人 但都可以見異思遷，所以我覺得唔需要打比佢，你再同佢傾下」又認為Alvin女友係因為太愛自己，所以先會咁做。

森美嘅前度脫髮論好好笑。（影片截圖）

森美所指嘅行動證明，大概都係唔鎖電話、避免出席有異性嘅聚會、報告行蹤等，完全係放棄自由換取信心，問到森美用咗幾多年先換取到信心，佢就笑言完全唔需要，並謂「因為我一出古惑咀角就會翹」雖然森美認為無必要打電話，但見Alvin保證唔怕受苦、蝕底，所以最終都係打比Alvin女友Cherry。電話一接通，Cherry聲音十分爽朗，完全唔似係會提出分手，最好笑係佢一開口就話「邊個話我唔鍾意你？」……到底係男係諗多咗，定係女嘅影后上身？反正最後Alvin作出了愛的承諾。