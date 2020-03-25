新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續肆虐，已蔓延至全球各地，且疫情愈來愈嚴重，本港的新增確診個案數字連日來亦大幅增加，情況令人擔心。蔡卓妍、鍾欣潼、關智斌（Kenny）等人早前於馬來西亞趕拍網劇《女法醫JD》，也因疫情需要停工，他們周二晚（24/3）已抵港，更穿上全副防疫裝備，包括白色保護衣、口罩及保護面罩，各人手上均已戴上電子手帶，準備接受14日的家居隔離。

Kenny一行人由馬來西亞返港，所有人都「全副武裝」。（VCG）

已經開始在家中隔離的Kenny就於IG出post講他昨晚返港的感受，原來他們在返港的旅程中，因為一身重裝備而受到歧視。Kenny留言表示：「可能由於裝備太充足的關係，旅程中也被人投下一些奇怪的目光，甚至經過我們旁邊扮咳嗽再避開，也有不停舉機拍攝當成獵奇攝影。但我一點都不覺得尷尬和羞恥，如果可以保護到自己，保護到身邊的人，減輕前線人員的辛苦，即使要穿着得像怪人般誇張，我也在所不辭。不介意當動物大觀園，只求那幾位拍照的龍友，請你們至少都 #戴口罩 」。

Kenny已戴上手帶並接受14日家居隔離。（VCG）

點擊下圖逐格睇Kenny IG post全文，以及佢哋喺機場嘅相：