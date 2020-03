新冠肺炎(COVID-19,俗稱:武漢肺炎)肆虐美國,更重創當地經濟,搞到不少人收入大減,美國樂壇天后Taylor Swift見到有從事藝術業的粉絲在社交網站訴苦後,便主動私下聯絡他們,更自掏腰包向每人送上3,000美元以作支持,而「taylor swift 3000」亦即成為twitter熱門搜尋字。出名錫粉絲的Taylor亦向他們送上專屬打氣說話,其中一位名叫Samantha的粉絲便公開Taylor的短訊:「Samantha, I saw your tweet about being stressed about bills pilling up and i want to help. What's the best way i can gift you $3000?(Smantha,我睇到你喺Twitter話自己因為交生活雜費感到壓力,我好想幫你,我點樣畀$3000你比較方便?)」更指自己感動到喊出嚟。

