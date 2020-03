黃心穎與家姐黃心美姊妹情深,今日是心美38歲生日,身為妹妹的心穎當然有陪伴家姐慶祝生日。壽星女於她的IG出post,貼了自己捧住生日蛋糕的靚相,並留言表示:「Happy birthday to me!我細妺返嚟我身邊同豆豆嘅出世,大概已經用盡我一生嘅幸運,如果有僅餘嘅就祝你哋身體健康、百毒不侵!」

黃心美今日38歲生日。(ig@@scarlett328)

心美竟然形容妹妹能夠返到她的身邊,是用盡了自己一生的幸運,足見她有多重視心穎呢個妹妹。心穎亦有於她的IG出post賀家姐生日,她post了一張兩人的合照,並留言表示:「螳螂捕「嬋」, happy birthday sis, so good to be back by your side。」相中的她對住正在向生日蛋糕許願吹蠟燭的心美扮鬼臉,表情好搞笑。