杜大偉火鍋店為抗疫出新招　自創雞煲外賣化危為機：公司財務穩健

新型冠狀病毒肆虐全球，為減低感染風險，各地政府皆實施人流管制，飲食界首當其衝，堂食率大幅下跌，其中火鍋店的營業額更極速下滑，虧損最為嚴重。而藝人杜大偉（David）與友人合資開設的倫哥私房菜早前由原先的五間分店，只剩下一間營業幸而他們在「疫」境下仍自強不息，首創外賣無火版雞煲化危為機，客路大增，提升食店的生存空間。

杜大偉與友人合資開設的火鍋店正面臨困境。

David坦言火鍋店受疫情影響，店面生意大跌，為持續經營，力保員工飯碗，他與拍檔苦心研究出不少方案，例如將「鎮店」雞煲增設外賣服務，開拓新市場：「我們齊心合力搞好個外賣服務，最先推出的是外賣海鮮火鍋，然後就推出了『無火版雞煲』，現在每天都要回舖頭幫同事包裝雞煲，跟進外賣訂單，很忙很忙，所以公司財務都好穩健，總之最希望的就是公司更多同事都有工開。」

杜大偉親手點算外賣雞煲。

能夠與員工在逆境下共同進退，實在難得，David感嘆：「幸好海鮮鍋與雞煲都賣得幾好，相信這外賣生意在可見的將來都會有很大的發展空間。希望疫情盡快退卻，大家都健健康康，生活回到正軌。」David在劇集《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍集團的行政部主管Peter仔，為人欺善怕惡得來又很惹笑，深得劇迷寵愛，近來在肺炎陰霾下劇組繼續開工，大家都有提高警覺，以防交叉感染：「我哋都好alert（高警覺），拍攝前都會載上口罩，大都有消毒噴霧傍身。」

【新冠肺炎】火鍋店五間變一間 杜大偉嘆生意受挫︰都幾慘