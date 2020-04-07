法證先鋒IV｜梅小青親解結局畫面兩大含意　第五輯開拍有咩條件？

小青姐希望《法證先鋒V》可以應觀眾要求，再原班人馬將故事延續。（陳志嵐攝）

由於無綫劇集《法證先鋒IV》收線成績理想，監製梅小青特意率領劇集中幾位主要演員包括譚俊彥、黃浩然、李施嬅、陳煒及海俊傑到黃大仙一所護老院「找數」，捐贈口罩及消毒洗手液等物資，小青姐謂：「今次找數係我覺得最有意義嘅一次。其實捐物資係黃浩然同朱晨麗提意嘅，然後大家就開Group集資，回饋社會做得好開心，（籌咗幾錢？）籌咗幾萬蚊，買咗18000個口罩、1800支洗手液同1800消毒濕紙巾。」

一眾主演出錢出力捐物資助抗疫。（陳志嵐攝）

《法證先鋒V》

劇集成績叫好叫座，開拍續集也是眾望所歸，不過小青姐早前亦已宣布會應兒子的要求，從忙碌的工作中停下來享受人生，似乎無緣再成為《法證先鋒V》的監製，小青姐說：「其實我最近都未真正停晒工作，有好多人畀咗好多劇本我睇，不過我仔仔佢間唔中就會Send啲孫嘅相畀我，好似想提我要放停工作咁，（咁開拍第《法證先鋒V》做顧問囉？）咁要視乎我當時情況啦，同埋到底係咪真係開啦，幾時開啦。但（退下來）呢個決定好難落，始終做咗幾十年嘢，不過我都決定咗，咁就當睇吓呢個世界囉。」

小青姐希望《法證先鋒V》可以應觀眾要求，再原班人馬將故事延續。（陳志嵐攝）

結局另一個含意

《法證先鋒IV》的結局出乎意料，除了暗示張䂀文才是「Final Boss」之外，亦出現了4具小丑屍體，其中一個小丑更很明顯擺出一個「5」的手勢，小青姐早前亦就此解話，此設計是為開拍《法證先鋒V》舖路，但原來還有另一個解釋：「我妹妹梅小惠佢諗嘢好𠮩𠹌，佢話呢個手勢係代表除咗佢哋四個之外，仲有第五個死者，咁我都覺得合理喎！所以唔同人有唔同理解，可以啟發到個創意！」