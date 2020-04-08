Coffee林芊妤被質疑賣弄性感　曬翹臀相還撃：應對自己引以為傲

林芊妤（Coffee）經常在IG分享與囝囝翟伯伯的搞笑日常，昨日她上載了一條和囝囝在家中原地跑的短片，Coffee一身居家look，白色上衣加短褲，有網民卻留意到Coffee疑似走光，更質疑她刻意賣弄性感。

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本來一條溫馨的短片卻被網民錯重點，Coffee今日（8/4）立即上載了一張大曬翹臀的靚相回應網民，她指女性應對自己引以為傲：「本小姐愛露就大大方方的露出來，又不是什麼羞恥的事！女性就應該對自己引以為傲，用不著偷偷摸摸的露，對吧？」

Coffee立即上載了一張大曬翹臀的靚相回應網民。（IG/ @coffee89921）

對於昨晚的影片Coffee感謝大家的關心，自己曾想過把影片刪除免得惹來話柄，幸得老公支持令Coffee可以堅持做自己：「我把影片重複看了很多次，然後我再問問老公，然後他也認為影片沒有問題，然後我說還是把影片刪除免得惹來話柄，然後他問我為何將別人想法放自己身上？而的確在這個世界上，別期望他人想法都跟自己一樣，但也沒必要因別人的看法而退縮，因為根本沒有對與錯。所以說啊他就是我背後強勁的後盾，難怪我會嫁給你！」

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