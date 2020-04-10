【機場特警】湯洛雯清純學生Look有驚喜　都唔夠蔡思貝攬祼男吸引

由張振朗、楊明、蔡思貝及湯洛雯主演的新劇《機場特警》播出以來，收視高企！最新一集講到原來年年考第一的景山（張振朗飾）在學生時期曾用吟詩的方式追過同校的安娜（湯洛雯飾），可惜因太搞笑，而遭到對方拒絕，之後亦有張振朗英雄求美一幕，全集重點是張振朗同湯洛雯的發展......不過播出之後，大家就被蔡思貝專業的演出震撼，相信會成為日後的潛力圖!

靚湯嘅學生Look真係好Pure好True！（電視截圖）

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劇中除了湯洛雯的清純學生Look夠搶眼，機場突然發生襲擊案，Man Sir（關禮傑飾）的兒子奶仔（蘇逴殷飾）遭人「咬耳仔」。這幕令不少觀眾聯想起去年11月，發生在太古城的血案。當時區議員趙家賢在混亂中被一名男子咬甩左耳部份耳朵，未知劇集是否影射此案！

相當恐怖！（電視截圖）

趙家賢被咬甩部份左耳後，曾問在場人士「我隻耳仔喺邊度？」。（李澤彤攝）

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而飾演辛仔的蔡思貝亦在巡邏時，誤將一名準備裸泳的偽娘以為他要自殺，盡全力衝去求人後才發現擺烏龍！而安娜在當值時遭挾持，景山與眾特警制服犯人，安娜感謝景山相救，為二人的愛情線埋下伏筆.....不過說回蔡思貝那一幕，她認真專業，攬祼男一幕，見到她有半塊面貼著祼男腰，完全沒有「鍚身」，絶對值得致敬，而那位祼男據劇組透露,他是一位臨時演員，當時亦不是全祼上陣，身穿肉色底褲，而因為這個大膽演出，劇組亦要加錢，這位祼男當日就賺到幾百蚊日薪，以臨時演員來說是一個不錯的報酬。

這一幕亦相當出奇！（電視截圖）