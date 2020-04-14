【專訪】陳柏宇唔介意樂壇頒獎禮做台下觀眾：我反而介意搵幾多

受疫情影響，雖然未知今年能否開演唱會，但陳柏宇表示仍然會準備。（葉志明攝）

陳柏宇（Jason）去年年尾推出的年度壓軸專輯《Anyone But Jason》，曾經話過作曲、作詞天份不高的他，今次交出了《本能寺》一曲。「我最理想嘅寫歌環境通常都係無嘢做、又好有feel想彈結他，一般10分鐘左右就寫好。」雖然陳柏宇表示每次交出的作品都一定是ok的，但其唱片公司卻不太認同，直到他與監製在斯德哥爾摩時，再次拿出《本》原曲共合炮製一個見得人嘅版本才成事。「公司覺得我啲歌無咩特別，咁我個人係咁架嘛，我又唔會好介意佢哋唔用，因為我自己都會揀啦，每次佢哋叫我交歌時都係拎返同一首出嚟。」，而《本能寺》正正就係被陳柏宇交完又交的一首，他說目前尚有一首「存貨」，並準備使用無限次遞交的方式，直到唱片公司接納為止。

《本能寺》MV等地飛到新西蘭拍攝，唱片公司都算大手筆。

慣做頒獎禮觀眾

對比起2017年《霸氣情歌》的大豐收，陳柏宇近年的成績似乎有回落跡象，但他並沒有太在意。「我一向唔覺得樂壇賦予嘅成績，係代表事業上嘅成功指標。因為做歌手唔係咁簡單，尤其是今時今日嘅香港歌手，好多都唔只係唱歌，獎項呢個準則並唔可行，因為你唔知拎幾多係夠，拎咗又未必滿足。再對比無拎嘅人，如果用同一把尺去計，咪唔使做？但唔係咁架嘛，先唔好話為咗生存喺樂壇，但至少你可以喺呢件事上得到歡樂同滿足。」不在乎獎項多少，也不介意在台下做觀眾，陳柏宇認為人總不能用最好的跟最差去比較，要學會在平常接觸最多的事情中找到滿足與樂趣。「可以work to下一個高峰，但唔可以佢未到之前就滿足，亦唔可以原地等待高峰。」

愛囡出生後，陳柏宇同老婆符曉薇依然有二人世界生活，對對方的愛一啲都無減少。（ckw720@IG圖片)

育兒問題多拗撬

愛女Abigail出生後，陳柏宇雖然經常「曬女」，但他說並沒有因而減少工作。「我又唔會太在意工作量多少，但會介意搵幾多，因為都想自己同屋企人有舒適嘅生活。做呢行除非收錢嘅活動，唔可以自己揀時間之外，一般錄音或者訪問唔會話唔做就無咗個機會。」問到老婆符曉薇可有抱怨囡囡是「最強小三」，陳柏宇說：「唔會因為有小朋友就少咗關注老婆，你有無限嘅範疇去關注，只不過睇下你點揀，更何況我關注個女同時，佢都會喺同一空間，唔會忽略咗佢。」愛沒有減少，但陳柏宇坦然因囡囡的關係，兩公婆拗撬變多。「有時有共識但唔代表無不滿、無拗撬，最共識唔到……好多喎。譬如係知識上嘅嘢，我同佢都未經歷過，佢最鍾意係阿邊個都係咁嚟做指標，而我係鍾意思考再配合返個女嘅需要，呢個係我哋最大分歧，好多時遇到咁嘅情況時就係最易令我不滿。」

陳柏宇為愛囡開設IG，分享生活照，他並不擔心小朋友會過度曝光。（ckw720@IG圖片）

唔覺曬女有問題

一提Abigail，陳柏宇有講不完的話題，問他會否隨女兒年齡增長而減少其曝光率，他說不會並不會因別人的批評而有所改變。「你可以唔認同，但唔認同嘅同時可以選擇講或者唔睇，我絕對接受，但唯一介意係一啲唔理智嘅對待方式。所以嘅理智係我覺得無問題而去比人睇，呢個係我選擇，但人哋地覺得我唔應該咁做，呢個係佢嘅選擇同權力，我接受佢喺平台上發表言論，但同一時間，都要接受我喺你唔認同嘅情況下，做我自己覺得合理嘅事。」簡單一句就是意見接受，態度照舊，不喜勿入。

Place: Amelia@Harbour City

Wardrobe: Lane Crawford

Styling: queenie yu

Hair: Alex So (the attic)

Make Up: Jessica Chan