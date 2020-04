【專訪】陳柏宇唔介意樂壇頒獎禮做台下觀眾：我反而介意搵幾多

受疫情影響,雖然未知今年能否開演唱會,但陳柏宇表示仍然會準備。(葉志明攝)

陳柏宇(Jason)去年年尾推出的年度壓軸專輯《Anyone But Jason》,曾經話過作曲、作詞天份不高的他,今次交出了《本能寺》一曲。「我最理想嘅寫歌環境通常都係無嘢做、又好有feel想彈結他,一般10分鐘左右就寫好。」雖然陳柏宇表示每次交出的作品都一定是ok的,但其唱片公司卻不太認同,直到他與監製在斯德哥爾摩時,再次拿出《本》原曲共合炮製一個見得人嘅版本才成事。「公司覺得我啲歌無咩特別,咁我個人係咁架嘛,我又唔會好介意佢哋唔用,因為我自己都會揀啦,每次佢哋叫我交歌時都係拎返同一首出嚟。」,而《本能寺》正正就係被陳柏宇交完又交的一首,他說目前尚有一首「存貨」,並準備使用無限次遞交的方式,直到唱片公司接納為止。

《本能寺》MV等地飛到新西蘭拍攝,唱片公司都算大手筆。

慣做頒獎禮觀眾

對比起2017年《霸氣情歌》的大豐收,陳柏宇近年的成績似乎有回落跡象,但他並沒有太在意。「我一向唔覺得樂壇賦予嘅成績,係代表事業上嘅成功指標。因為做歌手唔係咁簡單,尤其是今時今日嘅香港歌手,好多都唔只係唱歌,獎項呢個準則並唔可行,因為你唔知拎幾多係夠,拎咗又未必滿足。再對比無拎嘅人,如果用同一把尺去計,咪唔使做?但唔係咁架嘛,先唔好話為咗生存喺樂壇,但至少你可以喺呢件事上得到歡樂同滿足。」不在乎獎項多少,也不介意在台下做觀眾,陳柏宇認為人總不能用最好的跟最差去比較,要學會在平常接觸最多的事情中找到滿足與樂趣。「可以work to下一個高峰,但唔可以佢未到之前就滿足,亦唔可以原地等待高峰。」

愛囡出生後,陳柏宇同老婆符曉薇依然有二人世界生活,對對方的愛一啲都無減少。(ckw720@IG圖片)

育兒問題多拗撬

愛女Abigail出生後,陳柏宇雖然經常「曬女」,但他說並沒有因而減少工作。「我又唔會太在意工作量多少,但會介意搵幾多,因為都想自己同屋企人有舒適嘅生活。做呢行除非收錢嘅活動,唔可以自己揀時間之外,一般錄音或者訪問唔會話唔做就無咗個機會。」問到老婆符曉薇可有抱怨囡囡是「最強小三」,陳柏宇說:「唔會因為有小朋友就少咗關注老婆,你有無限嘅範疇去關注,只不過睇下你點揀,更何況我關注個女同時,佢都會喺同一空間,唔會忽略咗佢。」愛沒有減少,但陳柏宇坦然因囡囡的關係,兩公婆拗撬變多。「有時有共識但唔代表無不滿、無拗撬,最共識唔到……好多喎。譬如係知識上嘅嘢,我同佢都未經歷過,佢最鍾意係阿邊個都係咁嚟做指標,而我係鍾意思考再配合返個女嘅需要,呢個係我哋最大分歧,好多時遇到咁嘅情況時就係最易令我不滿。」

陳柏宇為愛囡開設IG,分享生活照,他並不擔心小朋友會過度曝光。(ckw720@IG圖片)

唔覺曬女有問題

一提Abigail,陳柏宇有講不完的話題,問他會否隨女兒年齡增長而減少其曝光率,他說不會並不會因別人的批評而有所改變。「你可以唔認同,但唔認同嘅同時可以選擇講或者唔睇,我絕對接受,但唯一介意係一啲唔理智嘅對待方式。所以嘅理智係我覺得無問題而去比人睇,呢個係我選擇,但人哋地覺得我唔應該咁做,呢個係佢嘅選擇同權力,我接受佢喺平台上發表言論,但同一時間,都要接受我喺你唔認同嘅情況下,做我自己覺得合理嘅事。」簡單一句就是意見接受,態度照舊,不喜勿入。

