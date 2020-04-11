葉玉卿大女Victoria賀細佬蜜運成功　意大利籍女友樣子極甜美

葉玉卿嫁給丈夫胡兆明後，為丈夫誕下了大女胡芷欣（Victoria）、二仔胡可聰（Jeffrey Junior, JJ）以及細仔胡以聰（Jefferson），一家五口於美國生活幸福。Victoria完美遺傳了她媽咪的優良基因，樣子漂亮迷人，身材亦fit到爆，屬最索星二代之一。她亦不介意於IG Post性感靚相大騷Quali，不過她就很少Post家庭照。

Victoria索爆。(ig圖片)

呢日Victoria就post了她和兩名弟弟JJ以及Jefferson的合照，JJ的樣子跟爸爸餅印一樣。他們三姊弟感情十分之要好，從相中亦感受得到他們姊弟情深。而其中一張相內，就見到JJ身旁坐了一名樣子甜美的外籍女生，Victoria留言表示：「Glad I'm not the only girl anymore :) Happy birthday love.」原來身為家姐的她除了是想賀JJ生日之外，還賀他有拖拍有個索爆女朋友。據悉JJ下月就19歲生日，與這位意大利籍的女朋友去年拍拖，並已互相見過家長。

JJ女朋友樣子極甜美。(IG圖片)

點擊下圖逐格睇佢哋三姊弟相，以及Victoria嘅索爆靚相：