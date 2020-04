陽光普照最好就是享受一下陽光與海灘,不過在嚴峻的疫情底下,大家只能繼續「碌」下手機睇舊相先止一止下渴。女藝人余香凝(Jennifer)今日亦貼了一張靚相,相中的她穿着一件純白色的吊帶Bra-Top,頭上就戴着一頂草帽,瞼上還留有幾處曬痕,十分青春可愛!她在帖文中也寫道:「U are the apple in my eye(你是我最珍貴的人)」,真係冧死粉絲!