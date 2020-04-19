現年20歲、被譽為「最靚星二代」的龔慈恩長女林愷鈴（Ashley），2017年簽約導演杜琪峰創立的經理人公司「銀河海潤」成為旗下藝人，展開其半工讀生涯，在香港大學建築系唸書之餘，於幕前亦愈見活躍，經常為品牌擔任模特兒，拍攝硬照和廣告，亦有在劉德華監製的電影《熱血合唱團》飾演學生楊嘉碧，最近她更首次參演劇集，於「港台外判戲劇計劃」《浮城絮語》〈游夢〉單元裏，扮演一位與貓兒獨居的國際學校教師華滋。 撰文：游大東

現年20歲的林愷鈴是龔慈恩的長女，被譽為「最美星二代」，2017年簽約導演杜琪峰創立的經理人公司「銀河海潤」成為旗下藝人，於幕前愈見活躍。（資料圖片）

眾所周知，林愷鈴是資深演員龔慈恩的千金，如今女兒初試演戲，阿媽有沒有傳授幾招？林愷鈴笑言說沒有。「每次演出前，我都會請教阿媽一啲嘢，但佢唔會畀我一個好明確嘅答案，佢都係等我自己理解、揣摩！」（資料圖片）

林愷鈴並非第一次演戲，由劉德華監製的電影《熱血合唱團》中，她飾演學生楊嘉碧，「試鏡嘅時候完全唔知道劉德華先生做我哋監製同主演，我哋有個幾月時間訓練期，完咗之後佢行入嚟訓練班，嗰一刻我哋全班人係......即係我都唔知點形容個大家嘅心情，好多人突然間喊，喊得好緊要，始終劉德華先生係香港人由細到大嘅偶像，嗰一刻（心情）真係好難形容。」（資料圖片）

監製盧鎮業隨口噏 導演IG私信邀請「最美星二代」試鏡

劇集執行監製盧鎮業（小野）早前接受專訪時，透露當初何以會邀請林愷鈴演出。「我好早期已經知道龔慈恩個女開始會做一啲幕前工作，後來聽啲朋友介紹話：『呢個女仔真係好靚呀！』但都冇真正碰過面。」直至〈遊夢〉劇本寫好，劇組需要尋找演員埋班，小野讀過華滋的角色設定後，腦海中頓時冒出「林愷鈴」這個名字。「因為我自己都係演員，會相對熟悉新生代演員之中，大概有啲咩人可以揀、有啲乜嘢唔同性格，當時我就亂噏，話華滋呢個角色都幾適合林愷鈴，跟住我就冇再參與，冇幫佢哋搵。」導演翁子康聽罷，真的膽粗粗透過Instagram私信聯絡林愷鈴，繼而找到她的經理人，經過一輪溝通和試鏡後，終於落實演出。

小野笑言，為了節省製作成本，繼另一單元〈氹氹轉〉後，他再一次於〈遊夢〉客串，在故事序幕裏，跟林愷鈴有一場夢境中的相遇戲份，「我係一個閃一閃就走嘅角色。」拍罷這幕，小野隨即做回監製身份從旁觀察，監場半天期間，他才真正有時間留意林愷鈴鏡頭前後的舉動，「呢個係佢第一個電視演出，佢好用心機，每個細位，佢諗住點演，都會好認真咁同導演溝通，亦願意嘗試一啲唔同嘅（演繹）版本，佢就係一個咁嘅新演員，呢樣嘢其實已經係一個好重要同基本嘅事，當然佢係好靚，好有氣質。」因為自己一句話，成功造就今次合作，小野覺得相當開心，「有種老懷安慰嘅感覺。」

《浮城絮語 ── 遊夢》這個單元，圍繞華滋（林愷鈴飾）和亞彩（鄧濤飾）兩位女主角的一個平行結構故事，執行監製盧鎮業說：「我覺得個效果出到嚟唔錯，尤其呢個單元係講一個平行結構，而兩個女主角完全南轅北轍，嗰種碰撞同落差，撞埋一齊好好睇。」（《浮城絮語》劇照）

林愷鈴直言，今次參演《遊夢》，跟以往的幕前演出有很大分別。「今次最難忘嘅係，整個拍攝過程，同之前拍電影、拍廣告或者微電影，都係非常之唔一樣，《遊夢》嘅劇情唔係以Dialogue同劇情推進，比較似一首無題詩或者意識流嘅狀態（表達），所以投入角色未必靠對白，反而係要聽歌，我整咗個屬於華滋嘅Playlist。」（《浮城絮語》劇照）

靠睇戲睇書進入角色世界 最愛米蘭昆德拉經典

林愷鈴記得，導演主動聯絡經理人之後，很快就收到〈遊夢〉劇本和試鏡邀請。她踏進導演的工作室，對方要求讀劇本、做一些即興演出和自我介紹，「好記得有一個環節係要玩心理遊戲，即係佢講一個字，我就要講最快聯想得到詞語，我覺得咁樣（試鏡）幾特別、幾Unexpected。」由於林愷鈴演戲經驗尚淺，加上今次〈遊夢〉有別於常見的劇集，不是由對白帶動劇情，而是以一種貼近無題詩和意識流的方法表達，藝術成份極高，對演員來說頗具挑戰，「如果要投入華滋呢個角色，未必係靠對白入手，反而係要『呼吸』佢嘅內心世界，所以開鏡之前，導演為我準備咗好多同角色有關嘅電影同埋書畀我去睇。」

導演讓林愷鈴參考的作品，包括王家衛的《春光乍洩》、曾奪奧斯卡最佳外語片的波蘭電影《修女伊達》（Ida）、曾掀起戲迷討論的《再見魅了緣》（A Ghost Story），還有法國作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）的經典著作《生命中不能承受之輕》，「呢本係一本好特別嘅書，我最後係睇晒成本，我覺得真係令我多啲理解到華滋呢個人，亦同時令我多啲理解到呢個世界，仲有昆德拉嘅人生哲學，真係好複雜。」

劇集執行監製盧鎮業（小野）早前接受專訪時，透露當初何以會邀請林愷鈴演出。「見到《遊夢》的劇本時就諗起，覺得佢個氣質跟華滋呢個角色都幾似。」經過一輪溝通和試鏡後，終於落實演出。因為自己一句話，成功造就今次合作，小野覺得相當開心，「有種老懷安慰嘅感覺。」（梁碧玲攝）

林愷鈴解釋華滋是一個怎樣的人：「我覺得佢性格好被動，亦都冇咩安全感，係一個非常焦慮嘅女仔，但同時佢亦冇好積極去改變佢嘅擔憂同憂慮，對於人生所有高高低低都係逆來順受，佢係以一個咁樣嘅形式去面對呢個世界。」（《浮城絮語》劇照）

阿媽龔慈恩唔教路？ 林愷鈴：佢要我自己理解！

此外，林愷鈴亦為角色刻意建立一個呼應角色的歌單，她選擇了Damien Rice、Norah Jones、The Civil Wars、Daniela Andrade、莫文蔚、毛不易以及陳粒的歌曲，讓歌聲包圍自己，免受周邊噪音騷擾，融入劇本建構的世界裏。上述三招，都不是母親龔慈恩的演戲秘笈，林愷鈴笑謂，阿媽「幫唔到手」：「每次演出前，我都會請教阿媽一啲嘢，但佢唔會畀我一個好明確嘅答案，佢都係等我自己理解、揣摩，除非真係好Lost，同埋好錯，佢先會糾正我。」

畢竟是演戲新手，做好心理建設後，林愷鈴在片場上，需要不時就演繹角色一事跟導演緊密溝通，「導演好識得引導我，亦好識得令我理解華滋呢個角色，難處可能係，我Casting嘅時候，對華滋有一種想法，有一種表面嘅理解，但原來真正嘅華滋係唔一樣，最初我都以為自己同華滋好似，但慢慢認識呢個角色之後，就發現係好唔一樣，簡單啲講，可能樣貌、身高、喜好都好貼近，都係鍾意彈琴、睇書，但內心世界係非常唔同。」林愷鈴說，導演風格傾向不設限，讓演員自行決定演繹方式，「一開始係有少少唔係好適應，始終未試過咁樣拍，但投入咗角色之後，所有事情都會順好多。」她又指，自己已經看過播出街的版本，「我自己非常喜歡，亦希望大家都會鍾意。」

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