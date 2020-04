楊怡和羅仲謙早前在網上報喜,宣布女兒「小珍珠」提早在本月16日出世。正坐月的楊怡日前就又公開一家三口甜蜜的新生活,她更稱:「新手媽媽最嘆就是懷孕和坐月子的時候,可以享受女皇般的生活。而作為爸爸最忙的時候就是工作以外,還要包辦所有傢具的安裝工程。 爸爸雖然很累,但卻十分享受。 my Little Pearl we love you.」片中所見,羅仲謙正親手組裝嬰兒床,十分落力!