逢周日晚上10時於港台電視31播放、以「香港發生地震」這個主題貫穿六個故事的「港台外判戲劇計劃」《浮城絮語》，將於今晚（26/4）播出最後一個單元〈浮城之後〉。雖然作品邀請到譚小環、梁祖堯、強尼，以及有「最靚星二代」之稱的龔慈恩長女林愷鈴演出，但無論敘事方式與畫面處理，都跟普羅觀眾慣常收看的本地劇作有很大距離，當初為何會構思這個系列？在向來身處輿論風眼的港台頻道，播放如此偏鋒的作品，一眾導演於創作時有甚麼需要考慮？又如何引導觀眾嘗試接觸這種頗為冷門的影像作品？憑電影《叔‧叔》而入圍「第39屆香港電影金像獎」最佳男配角的盧鎮業（小野），又何以忽然由演員變成劇集的執行監製？他在這次專訪中會逐點解釋。 撰文：游大東 攝影：梁碧玲

我問小野，執行監製其實要做甚麼？他說：「咪就係睇住佢哋長大，如果佢哋行得好好哋，我就唔好干預，我自己一直諗，呢大半年嘅經驗就係，我第一次做監製啦，尤其係一個相對獨特嘅製作，我好希望過程中，見到佢哋生到嚿嘢出嚟，如果佢哋有困惑，我會嘗試幫佢哋解惑，若然係唔錯嘅，爭少少跌跌踫踫都OK，但我係會陪佢哋一齊行。」（梁碧玲攝）

Q：游大東 盧：盧鎮業

Q：為何當初會擔任《浮城絮語》的執行監製？

盧：香港電台每季都會有「外判戲劇計劃」，會收（單元）劇情或紀錄片（申請），「系列劇」就可能是第二、三次，以往是逐集去Bid（入標競逐），今次係6集一齊Bid，剛巧有一班城大（創意媒體學院）的師弟妹很想一起去做一些作品，他們對自己要做的作品有些想像，而這件事可能不是用傳統電視劇方式去做，錄影中會混雜少少......可能是實驗電影或者前衛藝術方式。第一回合申請，都是他們自行報名，主題是「香港文學改編」，去到第二回合，可能因為要預備更多資料，他們就覺得要有個監製去統籌整件事，便問我可不可以幫手，我就由這個時候才加入。2019年3月至4月，我第一次見他們，開了很多會，談了很多，包括改編主題這個方向好不好。

Q：所以到最後六個單元並非全數都是改編本地文學作品？

盧：去到申請的第二回合，已經覺得這個主題要微調，因為此舉涉及很多考慮，第一是版權，要看原作者是否願意，他們未必那麼容易容許自己的作品予人改編，我在籌備的時候都有跟部份作家溝通，有些答應了，但其實他們內心都有一點不放心，有可能是過往經驗，他們讓人改編自己的作品，但最終效果不是太好，對一個創作者而言，這是一個以後都會牢記的傷口。去到後來，當我們覺得不再需要用這個（製作、創作）排頭的時候，就Feel free很多了，讓導演決定到底照舊改編，抑或重新編寫故事。所以其中兩個單元──〈仲夏一個周末〉和〈避雨〉都是文學改編，主題都頗切合「香港地震」這個主題，兩位導演（魏沛賢、郭頌儀）都跟版權持有人有一個不錯的溝通，所以就繼續維持改編，其餘4個故事就重新創作。

身為執行監製，會不會連剪接時要留甚麼刪甚麼也得管？小野說：「我會畀Comment，但都係創作上嘅溝通，而唔係話呢場戲你一定要剪，呢場戲你一定要Re-shoot，都唔會咁硬，都係慢慢去傾，有啲去到Rough Cut嘅時候都已經比較成熟，我同佢哋嘅對話就冇咁多，睇完之後就話唔錯呀，之後你邊啲位要點樣執點樣執。總之，你哋自己搞得掂我就唔干預，少把聲好過！」（梁碧玲攝）

回應社會氣氛 幾個故事不約而同散發悲傷調子

Q：為何會想到用「香港地震」貫穿整個系列？

盧：跟導演見面後，慢慢討論創作，當時在談有甚麼主題可以做，然後用手機「轆」（瀏覽）到香港天文台的資訊，指原來「有感地震」於香港開埠以來的次數，並不是我們想像中那麼少（1905年開始記錄至今，共有188次有感地震記錄，強度不等。），我們都知道有發生過，可能是一些很輕微的震動，幾年才發生一次的新聞，但原來不是，原來是每年都會發生好幾次，這個事實好像引伸了一些很隱喻式、很預言式的事，就是一些災難，一些很大的事情，在我們不經不覺的情況下靜靜地發生了，而且未必全部人都察覺，可能只有一個人跟這個地震有很大關係，於是我們就嘗試從這個切入點去聯想。

Q：怎麼好像除了〈仲夏一個周末〉之外，其餘5個單元的故事調子都傾向悲傷？

盧：我想不是六位導演Insist（堅持）要講，而是在去年整個社會氣氛底下，很自然的流露出來，尤其是，當他們沒有一種前設，說他們要拍一些怎樣怎樣的節目，為觀眾帶來正能量，變相令到這件事（傷感內容）更自然地流露出來。我會講，六個故事那種傾向比較Sad的Mood，大家並沒有事先商量，我們最初開會時，會不停互相評論對方的創作，去到後來差不多要開拍時，仍然有導演要重寫劇本，我們相對可以聚在一起的時間減少了，沒有再傾談那麼多，所以最後出來有這種共同面貌，確實是一種默契，而默契來自社會。

《浮城絮語》有開設Facebook專頁和Instagram，小野讚「小編」（管理員）用心經營。「佢做得非常唔錯，好用心解答每個問題，啲人可能問一句，佢打咗一版Full screen嘅文字，我覺得呢個心機好好，佢都好想用唔同方法同觀眾產生一啲對話。」（梁碧玲攝）

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導演緊張製成品 上連登開Post與網民互動

Q：回應你剛才所說，其實《浮城絮語》一看就知道不是商業主流作品，但始終放在免費電視頻道播放，創作和拍攝時有沒有取捨？

盧：舉個例，第五集〈流浮〉會相對艱澀，如果一個較易理解的語言去講，這個單元是一個25分鐘的故事，但可能只得一場戲有對白，即是說，人的語言只佔全套劇，一成或者兩成時間，其餘都是音樂或者環境聲，風聲、水聲，敘事策略再不是用劇情推動，亦不是人物的對白主導，反而是角色的狀態和一些屬於意象的東西，而我們在計劃開端已經有這種想做一點實驗的想法。你問有沒有取捨，很簡單，就是電視觀眾是否接受，他們懂不懂？香港電台會否被人投訴？這些都是導演需要面對的，這些都是很真實的，港台經常都被人投訴呀，但（投訴）很多時候可能是關於題材和內容，但風格上，可能未必......這樣可能是一種新的景象，香港觀眾到底能否接受這種影像（表達）？我想，六位導演都要共同面對。

Q：有沒有想過不如放棄這種表達手法？有試過哪些宣傳方法接觸更多觀眾？

盧：我們也有認真商討，要繼續維持這種處理手法是好是壞？是否跟他們最初的想像切合呢？我們不斷傾談，過程中彼此找到一些中間點。現在大家看到這個成品，我會話，是經過大家一些考慮，我又不想強行要求他們拍到像《皆大歡喜》那樣，但同時間，我亦希望看看導演如何「Land落去」（聯繫）觀眾，我們當然知道，十個人有十種觀影經驗，不會所有人都看得明，亦不會所有人都喜歡，也不能要求他們所有人都習慣這種表達手法，但我覺得，影像作品或者藝術作品，從來都是「百貨中百客」，今次這個節目可能是尋找一班，與只會扭開電視機後無意識地收看有少少不同的觀眾群。幾位導演頗有趣，他們開了一個群組，每一集播出的時候，就會睇實「連登」網民有甚麼評語，他們也挺緊張，甚至會開帖，講明「導演現身答問題」，而網民的回應都不錯，是有觀眾直接講：「我睇唔明！」之後導演就會跟他們對話，未必是解畫，而是講到，其實有時候影像不是一種測驗，未必是要解釋一個邏輯，不是只講對或錯，有時可能純粹談感受，可能只是講觀賞感受。最尋常的例子是，雀仔唱歌好好聽，你好享受，旁邊的人問你是否聽得懂牠們唱甚麼，我會說聽不懂，但我又覺得很好聽，藝術有時候就是如此，一班導演在這個方面希望有些嘗試。

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魏沛賢執導、改編自董啟章原著《小冬校園》的單元《仲夏一個周末》，是六個單元中最易入口的故事，更邀得譚小環與強尼飾演男主角胡天一的父母。（《浮城絮語》劇照）

小野承認，由鄧朝騰執導的《流浮》是六個單元中最艱澀的一個，對於觀眾而言，觀看的門檻很高，另一個重點是邀得內地女演員郭月南下演出，她於5年前憑內地電影《路邊野餐》而嶄露頭角，小野說：「當時知道可以邀請到佢嚟演，我嚇咗一跳！」（《浮城絮語》劇照）

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