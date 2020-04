王敏德與名模老婆馬詩慧的二囡王麗嘉(Irisa)完美遺傳了父母的優良基因,身材出眾,加上她一向作風大膽,毫不吝嗇自己的天賦本錢,經常在IG派發超性感的福利圖。呢日Irisa又post了一張令人流晒鼻血的半裸性感照,並留言表示:「where i'd rather be」與大自然來個零距離的親密接觸。她媽咪還留言說:「I took that. Such a good photographer.」原來呢張靚相是由Irisa媽咪親自操刀影,她還讚自己是一個好的攝影師。