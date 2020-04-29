【仁心解碼】陳展鵬做配角演實習醫生　入行21年終奪視帝

TVB劇集《仁心解碼》緊接《On Call 36小時II》在凌晨時段重播，《仁心解碼》於2011年首播，講述警察與醫護攜手破案，當中牽涉強姦、戀童癖、變性人等大膽題材。在劇中飾演精神科實習醫生Leo的陳展鵬，亦由當天的配角成為了如今的視帝。

在劇中陳展鵬飾演精神科實習醫生Leo。（影片截圖）

陳展鵬在《仁心解碼》中飾演精神科實習醫生，主要與方中信、洪天明，陳自瑤做對手戲，但作為配角的他發揮機會不多，亦未能引起觀眾關注。

現年43歲的陳展鵬中學畢業後參加藝員訓練班出道，入行至今25年，他在演藝路上曾遇過不少挫折，試過跑龍套，登過電影大銀幕，做過大大小小的配角。其後受到著名音樂人蘇德華賞識，簽過唱片公司寶麗金，只可惜出了4首歌，還未推出個人專輯已被公司放棄。

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他在2002年加入亞視，主力拍攝電視劇，更於《愛在有情天》及《我和殭屍有個約會III之永恆國度》中擔演主要角色，亦有份主持不同節目，但曝光率遠遠不及在TVB的日子。所以，陳展鵬決定2008年重返無綫，起初仍是出演對白、出鏡不多的角色。默默耕耘了一年，他憑着《情越雙白線》得到觀眾注意，及後在《讀心神探》、《真相》、《巨輪》、《張保仔》，以及《城寨英雄》的演出大獲好評。在2016年，亦是陳展鵬入行21年，終以《城寨英雄》拳佬一角，榮登視帝寶座。

由初入行到奪得視帝，陳展鵬的演藝路的確一點也不容易。（資料圖片）

由初入行到奪得視帝，陳展鵬的演藝路的確一點也不容易。他曾感到迷失，幸好一直堅持，把握每一次的工作機會，他在奪視帝時說過：「多謝畀過機會我嘅人，我會好好記住你哋。」陳展鵬於2018年與單文柔結婚，並肓有一名愛囡，他還不時在IG上載家庭照，相當幸福美滿。

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