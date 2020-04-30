霍啟剛對郭晶晶一見鍾情　學拼音打中文字維繫感情

跳水皇后郭晶晶2012年下嫁霍啟剛，其後專心相夫教子，二人已經育有三個小朋友，不時享受家庭樂。霍啟剛接受香港開電視體育節目《大輝主場》訪問時，首次剖白同太太嘅感情路，更自爆對晶晶一見鍾情，為追求意中人更努力下苦功。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

霍啟剛接受香港開電視節目《大輝主場》訪問，與主持林大輝深入探討體育、社會及青年問題，更破天荒首談與太太相知相遇的經過及生活點滴。

霍啟剛話認識郭晶晶前完全唔識睇跳水：「2004年佢首次奪奧運金牌，隨國家運動員訪港，當然要利用一下便利。於晚宴上我靦腆地拎住佢嘅相請佢簽名和影相。（於晚宴上對她一見鍾情？）差不多啦！」回想拍拖點滴，霍啟剛話當時比太太更驚：「2008年奧運，目光當然喺佢身上。唔係第一次奪金要衛冕壓力更大。好在佢心理素質好，抱平常心，我就嚇得面都青！好在最後贏咗，萬一有咩差池肯定責怪我，不會責怪她！」

霍啟剛同郭晶晶育有3個小朋友。（微博：＠霍啟剛）

節目中霍啟剛更笑言，雖然自小到英國讀書中文麻麻，但為咗同訓練日程密集嘅太太以短訊溝通，故於短時間學會拼音，不禁讚嘆愛情魔力！提到太太近況，霍啟剛指太太剛加入世界游泳總會任技術委員會委員，更透露太太一直希望以自己嘅能力及經驗，幫助香港組織跳水隊，但礙於場地所限，致未能成事，希望日後能如願以償。