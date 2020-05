25歲美國名模Gigi Hadid日前在名嘴Jimmy Fallon直播訪問中親口承認懷孕,帶挈妹妹Bella Hadid即將「升呢」做姨姨!而與姐姐一齊在農場大屋隔離的Bella,今日(2/5)便在Instagram貼出多張性感自拍相娛人娛己,相中的她解開恤衫扣鈕扣,大騷天賦本錢,搞到好多粉絲都忍不住「畀Like」。最搞笑的是,她在留言部份寫道:「The Farm girl next door had some time(隔籬屋個農場妹好得閒)」,引出潮人作家Derek Blasberg趣爆回應:「Did your shirt shrink in the dryer?(你件恤衫乾完衣後縮咗水?)」

點擊下圖觀看「農村妹」造型,以及其他Bella Hadid的IG靚相:

+ 21 + 20 + 19

