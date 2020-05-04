超模Gigi Hadid親證懷孕20周　同男友Zayn兩離兩合終修成正果

剛踏入25歲的名模Gigi Hadid日前被外國傳媒爆出懷孕的消息，雖然Gigi當時沒有即時出來回應，但很多粉絲都馬上想她送上祝福。而日前Gigi接受美國名嘴Jimmy Fallon訪問時，親證懷孕20周，並向大家交代懷孕後的身體狀況。

明顯幸福肥了不少的Gigi在訪問中承認懷孕，但沒有透露腹中塊肉的性別，現正跟男友Zayn Malik在家中安胎。提到家人原本打算自己對外公佈這個好消息，雖然被傳媒爆料，但仍然很感謝所有人的祝福，而自己跟Zayn都很期待BB的來臨。另外，Gigi更搞笑指懷孕後最愛吃Bagel，所以日前生日家人和好友就安排了Bagel形狀的生日蛋糕給她，令她感動流淚。不過有大批粉絲都在網絡上猜測BB的性別，在生日派對上有人看到禮物上貼上的貼紙是粉紅色，故很大機會是女嬰。

點擊下圖看Gigi的靚相：

+ 7 + 6 + 5

Gigi跟Zayn於2015年11月開始拍拖，Zayn更邀請了Gigi擔任歌曲《Pillowtalk》的MV女主角，直至2016年2月Zayn在接受網台訪問時才正式承認跟Gigi的戀情。拍拖1年多，兩人已經互相見了家長，更共度長假期。兩人在5年戀情中兩離兩合，最終復合兼造人成功，有情人終成眷屬。