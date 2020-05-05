林泳淘拍片公開素顏　呼籲18歲以下小朋友唔好睇

Wingto上載了名為「我的日常妝容」影片。（IG/ @wingt）

前TVB主播林泳淘（Wingto）轉戰YouTube界後大受歡迎，個人頻道開設1個月訂閱人數已超過4萬。昨日（4/5），Wingto上載了名為「我的日常妝容」影片，大方分享自己的素顏，她仲搞笑話：「有啲擔心妝前妝後對比太大，會影響小朋友心身靈發展，喺度呼籲18歲以下仲想對世界充滿希望嘅小朋友千祈千祈唔好撳入去睇呀！」再加上hashtag #喬裝咗三十年、#終於要公開呢個秘密，#好赤裸呀。

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Wingto指自己的面形不太美，顴骨亦比較大，還有大細面的問題，所以非常重視打陰影的部份，而她只需一盒眉粉，就可以由包包面變成細面。Wingto利用眉粉的不同顏色，為鼻樑、人中、下巴，下顎和顴骨位打造陰影，之後再完成眼妝和唇妝部份。化好妝的Wingto修飾了面形，雙眼看上去更有神外，的確與素顏沒太大分別，唔怪得網民睇完都勁讚Wingto素顏一樣咁靚：「唔化妝都咁靚！咁清純」、「我仲期待咗一陣素顏林泳淘咩樣…點知都係好正！」Wingto笑言：「天下冇樣衰嘅女人，只有唔識化妝嘅女人。」

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