陳婉衡熱愛運動又勤力做gym,經常在IG大曬Fit爆身形。(IG/ @_alyciac)

陳婉衡(Alycia)熱愛運動又勤力做gym,經常在IG大曬Fit爆身形,完美馬甲線令網民非常羨慕。一個月前Alycia開設個人YouTube頻道教大家keep fit,在最新的影片中,她傳授4招,只需10分鐘就能達到全身消脂效果,仲可以加速練出腹肌。

點撃睇更多陳婉衡Fit爆靚相:

+ 5 + 4 + 3

整組運動共有4個動作,每個動作做40秒,動作與動作之間休息20秒。第一個動作是Jumping Jacks(開合跳)、第二個是Leg in to out with tap(雙腳跳開,蹲下,左右手輪流掂地,再跳起合上雙腳)、第三個是Standing oblique crunches(站立式腹斜肌訓練,左右邊各做20秒),第四個是Baby Burpees(蹲下,跳前,跳後,再跳起合上雙腳)。完成4個動作後,休息1分鐘為一組,總共做3組。Alycia指今次運動非常適合初學者,不需任何儀器,輕鬆在家便可以做到。

點撃睇4個動作教學: