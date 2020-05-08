【阿嬌離婚】賴弘國IG道別約翻嗒靚湯　功效神奇飲完又喊又笑？

阿嬌鍾欣潼被爆與台灣老公賴弘國已簽紙離婚，兩人更先後承認消息，震驚中兩岸三地！及後，賴弘國亦在IG寫下千字文抒發「又單身」之痛，不但大爆老婆向他認識一嫁即感到後悔，更指「如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚」，又向阿嬌隔空邀約，「下次來台北我們再一起去喝運頓梗湯吧」。到底「運頓梗湯」係乜？真係好味到即使兩人愛情已逝都要相約「翻嗒」？

賴弘國今日（8/5）在IG貼出最後合照。（Instagram/@m01yb46）

點擊重溫阿嬌、賴弘國婚禮情況，以及兩人相處點滴：

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台北開業超過30年 能促進新陳代謝

其實「運頓梗湯」實為「運鈍根湯」，是一家台北開業超過30年的老字號，整間店舖單是獨沽一味賣藥材雞湯，最多只能加配青菜和麵線。店家自詡運鈍根湯是「會講話的湯」，除了能夠幫助消化、促進新陳代謝，以及調理體質之外，飲用後更可能會出現「好轉反應」，包括頭暈、臉紅、吐瀉、痠痛、麻痺、哭、笑、抒壓及心靜等生理、心理的感覺，所以店家在菜單上都列明警示，指嚴重心臟病、嚴重過敏、持續性氣喘、懷孕未滿四個月，以及擔心「好轉反應」之人士，切忌飲用。

點擊下圖觀看運鈍根湯真貌：