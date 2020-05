無綫藝人朱智賢與黎振燁日前被傳媒拍攝到於「車廂休會」,事件軒然大波,及後朱智賢更拖男友謝東閔開記招公開就事件道歉。事件曝光後,朱智賢一度將個人IG轉為「私人」,雖然近日又轉回「公開」,不過卻一直沒有更新,對上一次已經是三星期前。終於,她在今日(11日)分享了「限時動態」,上轉載了一張「@myselflovesupply」的說話,「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.」(別勉強去平定風浪 讀自己平靜 風浪自會散去)

My Self-Love Supply的IG經常分享一些「心靈雞湯」勉勵網友。(Instagram@ashley_ellabel)