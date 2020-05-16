佘詩曼上內地綜藝節目令豪宅意外曝光　逐格睇室內設計裝潢品味

視后佘詩曼（阿佘）年前憑住內地神劇《延禧攻略》飾演嫻妃一角，在內地人氣爆升，至今依然好受觀眾的喜歡。最近她就參加了內地綜藝節目《看我的生活》，分享了她的獨居生活之日常，更令她的豪宅意外曝光了。

阿佘最近參加了內地綜藝節目《看我的生活》。(節目截圖)

阿佘入紅多年拍劇拍戲兼且北上發展，事業發展理想自然名利雙收，絕對算得上是圈中的富婆，她所居住的寓所當然也是豪宅級別啦。雖然阿佘主要是給大家看看她在家中的日常生活如何度過，但大家的焦點卻落在她的豪宅之上。

在節目中的片段裡可見，阿佘居所的客廳和飯廳都十分寬敞，飯廳設有裝飾櫃擺滿各種珍藏，客聽則擺放了一張L型大梳化，足夠她整個人瞓在上面玩電話，寫意非常，兼且仲剩餘大量的空間位置，真係當床瞓多兩個人都仲得。屋內設有落地玻璃窗戶，增加採光度以及空間感，單位外還設有露台，可以隨時出外呼吸新鮮空氣，飽覽四周的景色。

阿佘在內地爆紅。((佘詩曼IG)

阿佘在家中的生活可謂十分之Hea，基本上她一天就只是在玩手機、睇電視和吃東西，生活輕鬆寫意又簡單，見她在短短幾小時內就已經吃了三餐，但她的身形卻一直keep得咁Fit，真是令人羨慕。她更自爆自己一日要吃五、六餐，又坦言平時很少運動，原來她保持Fit爆身材全靠注重飲食健康，堅持少食多餐，吃得清淡少油少鹽，且慢慢咀嚼增加飽腹感。

阿佘分享了她的KEEP FIT心得。(佘詩曼IG)

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