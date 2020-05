TVB主播郭浩皇轉型做歌手　加盟新公司做樂壇新血

TVB娛樂新聞主播郭浩皇(Alex)最近轉型做歌手,為新晉樂隊 Canband擔任主音!日前,Canband拍攝造型照除了即場演釋翻唱歌《Nothing's gonna change my love for you》 外,亦唱了兩首原創歌曲,Alex更演奏 《Saxophone》。

新晉樂隊 Canband!(受訪者提供)

郭浩皇表示:「上年加入 Canband成為主音,最近亦都加盟咗新公司,而家揀緊 Demo,希望新作盡快同大家見面。」他近三年一直專注 TVB 主播和演員的工作,直到去年遇到 Canband令他再次重拾起對音樂的熱情,想不到3位成員一拍即合,迅速由朋友變成兄弟,現在更成為戰友。

樂壇新血!(受訪者提供)

而Canband宗旨是「冇人話世界係完美, 但就算活喺最暗黑嘅一方,總有最閃嘅光, 我哋同大家一樣都唔係超人,只係想竭盡所能咁將每件事做好『We do what we can』。而當日公司亦特意安排神秘蛋糕畀鼓手熙, 熙表示:「好開心公司同隊友比呢個驚喜我,今年嘅生日願望係希望我哋Canband可以做多啲好歌出嚟,亦希望疫情盡快消失,等香港人生活可以快啲重回正軌。」

