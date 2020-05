事隔一年同樣風格拍攝同一個廣告,不過這次不再是說英語而是普通話。(IG:williamchanwaiting)

陳偉霆自從在內地走紅後,成為無數品搶手的對象。大家還記得上年他為Chanel拍攝的廣告呢?當時片中廣告約有45秒,他全程以英語說對白。事後香港網民反應兩極,其中他被網民狠批英文發音不正確,更笑他為何會說:「I really want to try」之後網上亦有很藝人及網紅惡搞這段影片,成為當時熱話。

事隔一年他再度為Chanel拍攝同類型廣告,但可能吸取上一次被取笑的教訓,這次陳偉霆近乎以全普通話來說,這段影片可以在他的IG可以見。可是這次廣告影片只有幾句對白,並沒有太多特別的說話令大家印象深刻令網民記住,應該不大機會再度成為網上熱話確實有點可惜。

