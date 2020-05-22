林文龍自爆剛入無綫勁辛酸　月入三千養家：每日都食唔飽

林文龍話當年屋企管教十分嚴格，中學時朋友約喺五支旗桿等，佢竟然唔知五支旗桿喺邊。（影片截圖）

有線電視近期頻頻喺YouTube頻道上載昔日喺電影播放過嘅節目，當中喺2015時由資深傳媒人汪曼玲主持嘅清談節目《星級會客室》就係其中一個。節目其中一集有林文龍做嘉賓，他提到自己87年參加超級新星選舉後加入無綫，並報讀了第十四期藝員訓練班，同期仲有郭富城。林文龍表示當時家住鴨脷洲，每日一早起身巴士、地鐵再穿梭巴士先返到電視城，由於只得車馬費，所以每日都食唔飽。「於是同Canteen老闆稱兄道弟，就係為咗佢俾多碗白飯我，因為食一個午餐唔飽，但又無能力再買多一個，嗰段日子就係咁過。」林文龍表示日子雖然過得辛苦，但仍然係感覺開心。

因為登台關係，所以林文龍喺大馬識咗好多朋友，之後一齊投資開餐廳，可惜一年唔夠就執咗。（影片截圖）

完成訓練班後，林文龍大概有兩年時間唔係做衙差就係做打手甲乙，一句對白都無。「失望？無，因為野心唔大，嗰時一個月有三千，當然唔夠用，我比一半做家用。我記得第一份約係簽三年，大概到兩年幾時，有人搵我拍單元劇做男二，之後開始多少少人留意林文龍，不過後來續約都無好嘅offer，最多可能都係加一、二百元。不過其實我算叫多機會，入行三年左右就上咗位做到主角。」