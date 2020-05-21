袁偉豪靠張寶兒父母出四千萬首期買傲瀧　年底做三億駙馬？

袁偉豪同張寶兒拍拖三年，感情穩定，早有結婚打算。（_bowiecheung ＠IG圖片)

袁偉豪同張寶兒拍拖三年，早前以聯名形式斥資6,568.3萬元買入清水灣豪宅傲瀧，首次置事嘅袁偉豪笑言人生未試過咁大膽，並承認買樓係同婚姻大事。

近年不少藝人進駐傲瀧，但袁偉豪同張寶兒嘅2千呎單位屬藝人之最。

雖然袁偉豪同張寶兒喺無綫都算力捧對象，但今日有報導指袁偉豪收入暫時不足以買七千萬豪宅，而買豪宅中嘅4,000首期，有指係來自張寶兒喺內地擁有龐大內衣生意嘅爸爸張煌煌。報道亦稱張寶兒父母早已認定袁偉豪為女婿，並不時催促二人早日拉埋天窗，所以決定以嫁妝形式為二人豪畀4,000萬首期，令他們能購入價值2,000多呎嘅豪宅連車位。曾表示媽媽恨飲新抱茶嘅袁偉豪，有指佢本身打算年初時到非洲影結婚相，並準備於年尾舉行婚禮，雖然疫情打亂了計劃，但年尾婚事已在籌備當中。

張寶兒同妹妹張寶欣於2017年以1500萬買入傲瀧兩個單位。（_bowiecheung ＠IG圖片)

張寶兒為家中長女，入行初期與家中同住禮頓山，有傳其父在在禮頓山至少有7個單位，手持物業的價值逾近3億。張寶兒的父親經營內衣生意，是公司的董事長兼法定代表人，有「底褲大王」之稱。在國內均設有廠房與辦公室，其下員工約數百人。有消息指，其公司的註冊資本有8千萬港元；年營業額估計約達人民幣 5千萬至1億人民幣。

有報導指張寶兒外家俾出四千萬首期 ，令佢同袁偉豪可以入手七千萬豪宅。（_bowiecheung ＠IG圖片)