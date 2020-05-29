【飛虎之雷霆極戰】苟芸慧演馬明惡妻　笑拍檔大細路：有天真一面

「幸福人妻」苟芸慧（苟姑娘）自2018年下嫁陸漢洋後，鮮有在熒幕出現，今次在無綫重頭劇《飛虎之雷霆極戰》中飾演馬國明（馬明）太太「殷婷」一角，不僅是婚後首套參與的香港劇集，亦是相隔4年首次重返香港熒幕的作品，難怪苟姑娘大叫緊張。2016年苟姑娘離巢無綫後，一直未有在港拍劇，今次「復出」苟姑娘直言感觸良多，每天開工都記起昔日在TVB的日子，「因為我個人較念舊，所以見番電視城化妝師、工作人員、攝影師，好感動好，勾起多好開心回憶。」

劇中，苟姑娘飾演一名惹笑惡妻，有不少鬧爆老公馬明的鏡頭，為緊湊的飛虎劇情帶來輕鬆的喘息位，苟姑娘表示：「今次拍攝完全唔辛苦，可能時間安排得好，而且同馬明對手戲都以輕鬆為主，唔使打、唔使喊；記得我同馬明開工嘅第一場戲，就要發脾氣鬧佢，嗰場戲仲要喺街巿度拍，好多人望住，所以都幾大挑戰。」

苟姑娘在《飛虎之雷霆極戰》中飾演一名惹笑惡妻，有不少鬧爆老公馬明的鏡頭。

對於在《飛虎之雷霆極戰》跟馬明首次合作，苟姑娘對馬明有讚冇彈：「馬明好有耐性，拍攝期間，有時自己狀態唔好，自己都會忟憎，但馬明就好有耐性，對住我笑下，叫我唔使咁緊張，安慰我。戲中，我哋有個囡囡，埋位之前，我見到馬明會主動同個小朋友玩、傾偈，感覺好有爸爸Feel，亦令我好安心同佢工作。」

問到苟芸慧跟馬明在戲中有否難忘場面？苟姑娘笑說：「有次好搞笑，有日馬明突然同我講『苟姑娘，原來我哋有場床戲』，我話我睇過劇本唔係咁樣，後來先發現，馬明講嘅床戲，係坐喺床傾傾偈嘅戲份，都佢合作過，先知馬明原來都好似小朋友，有天真嘅一面。」

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提到演惡妻，苟姑娘指現實生活中，她對着老公亦有惡的一面，她說：「佢（老公）有反映過我拍呢套劇時，個人特別惡，可能我唔覺意將角色嘅性格帶埋返屋企，但我覺得佢應該接受到，喺鬧嘅過程，表達到我嘅想法，我估佢都鍾意嘅。」《飛虎之雷霆極戰》是苟姑娘婚後首部作品，未知在拍攝期間，老公陸漢洋可有到場探班？苟姑娘沒好氣表示：「試過一次，佢（老公）話咁啱喺附近工作，之後就《愛的迫降》咁空降拍攝現場，我返到屋企同佢反映，唔好再喺我工作位置出現，咁樣會令我分心，好似成日有對眼望住我咁，好唔自在，不過佢就話嗰次係嚟睇馬明，仲話馬明係佢偶像。」

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