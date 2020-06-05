【降魔的2.0．大結局劇透】兩兄弟最後一戰　一定有一個要死

《降魔的2.0》大結局劇透

《降魔的2.0》上回講到，勞斯（麥凱程飾）傷心欲絕，遂與馬季（馬國明飾）聯手對付海魔（譚凱琪飾），馬季卻不忍勞斯冒險。馬季、偉豪（胡鴻鈞飾）重回結界與海魔決一死戰，可惜雙方實力懸殊，風獅爺（C君飾）及時出現挑戰海魔，並命馬季營救芷若（黃智雯飾）。偉豪被魔操控，欲攻擊馬季……大頭（蕭徽勇飾）性情大變，獨自載走龍貓仔。及後龍貓仔失蹤，幸好勞斯趕及制止人世間的混亂。晶晶（謝雪心飾）終從勞斯、鐵文口中，得悉馬季與偉豪之間的秘密。靈魔大戰，風獅爺元氣大傷，他作出最後打算。此時，馬季爆發驚人靈力，抗衡海魔。

搵緊能量體。（《降魔的2.0》截圖）

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《降魔的2.0》大結局內容，一晚，晶晶與馬季忽然變作陌路人。勞斯、鐵文為了抑制偉豪的魔性，將他囚禁在實驗室……迷失的馬季判若兩人，偉豪暗自擔心，於是偷偷探望晶晶，欲喚起母親和馬季之間的親情。另邊廂，勞斯引馬季到偉豪出事的水塘，偉豪出現質問馬季，馬季憶起與海魔大戰的經歷。當日，馬季難逃魔音作祟，更為他帶來不可預知的後果。偉豪盡最後努力喚醒馬季的人性；同時，馬季終要面對降伏偉豪的抉擇。

最終大戰。（《降魔的2.0》截圖）

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